Представлено Tesla Cybertruck для зомбі-апокаліпсису

Дві каліфорнійські компанії Archimedes Defense і Unplugged Performance об’єдналися, щоб представити новий унікальний продукт – автомобіль Cybertruck Sting. Ну або майже новий, враховуючи основу у вигляді позашляховика від Tesla. Його особливість у «готовності до апокаліпсису», адже на борту встановлений зв’язок Starlink, справжній генератор реактивного пального для підзарядки машини і сталева обшивка, здатна витримати вогонь із 7,62-мм штурмової гвинтівки. Але комплектація може бути різною, є і полегшені варіанти.

Центральне місце в проєкті посідає саме AMP Drive G125 від Archimedes – легка компактна генераторна установка на 800 Ват, яка розміщується в багажнику. Як заявляє компанія, пристрій здатний виробляти потужність до 125 кВт, для чого йому знадобиться паливо Jet A, JP-8, дизель або біодизель. За ідеєю, сил вистачить, щоб повністю зарядити батарею Cybertruck, але фактичний пробіг залежить від варіацій генератора. Також у комплекті є кабель NACS і адаптери, щоб підключати інші електромобілі.

Згідно з розрахунками, якщо установка G125 працюватиме повною мірою, то передбачуваний запас ходу позашляховика збільшиться на 402-547 кілометрів. Тобто, сумарно Cybertruck зможе проїхати близько 1100 км, так що водії без проблем можуть ризикнути на підкорення глушини.

Комплектація Cybertruck Sting

Необов’язково вибирати варіант автомобіля, обшитий величезними листами броні, адже в лінійці представлені й інші опції. Наприклад, базова модель Sting Baja з простим пакетом Invincible. У цій комплектації кузов Cybertruck залишається практично повністю недоторканим, за винятком капота і крил з вуглецевого волокна. Акцент зроблено на позашляхові якості: захист днища від заметів, модернізовану підвіску, додаткові світлодіоди, надміцний сталевий бампер тощо. Є також і супутниковий інтернет Starlink.

А ось середня модель Sting Protector уже перетворює машину на справжній персональний бункер. Чого тільки варта обшивка зі сталі з болтами, яка витримує вогонь із 7,62-мм штурмової гвинтівки за «ключовими азимутами». При цьому, в комплектації можна відмовитися від генератора AMP Drive G125, для ще більшої безпеки.

Здавалося б, автомобіль уже став справжнім танком на колесах, але це ще не фінал. Остання пропозиція: комплектація Sting APC, з якою водій і пасажири і справді зможуть брати участь у бойових діях. Позашляховик оснащений захистом від мін і саморобних вибухових пристроїв, а також сталевим і керамічним покриттям – воно захищає від вогню з 14,5-мм важкого кулемета мало не з будь-якого боку.

Ціна і доступність

Як заявляє компанія Archimedes, поки що генераторні установки для Cybertruck все ще перебувають у розробці, хоча вже є варіанти для військової авіації. Ймовірно, вони вийдуть на ринок наприкінці 2025 року, а самі броньовані вантажівки Sting з’являться в продажу раніше. Підсумкова ціна, до речі, невідома – терміни виготовлення машин будуть індивідуальними, як і вартість.