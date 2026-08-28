Пішохід ще на “зебрі”: українським водіям пояснили, коли вже можна рушати

Ситуація знайома практично кожному водієві: автомобіль зупинився перед нерегульованим пішохідним переходом, людина перейшла смугу, по якій рухається машина, і вже знаходиться ближче до протилежного краю дороги. Формально пішохід усе ще перебуває на «зебрі». Чи можна в цей момент рушати?

Українські правила дорожнього руху не містять вимоги чекати, доки пішохід обов’язково поставить обидві ноги на протилежний тротуар. Але це не означає, що його можна просто об’їхати або проїхати перед ним.

У пункті 18.1 ПДР зазначено: водій, який наближається до нерегульованого пішохідного переходу, де перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а за потреби зупинитися, щоб дати їм дорогу, якщо для них може бути створена перешкода або небезпека.

Що насправді означає «дати дорогу»

Саме визначення цього поняття дає відповідь на головне питання.

За українськими ПДР «дати дорогу» означає не продовжувати або не відновлювати рух, якщо через це учасник, який має перевагу, буде змушений змінити швидкість або напрямок свого руху.

Тобто головним критерієм є не сам факт перебування людини на розмітці, а те, чи впливає автомобіль на її рух.

Наприклад, якщо пішохід уже пройшов перед автомобілем, знаходиться далеко на іншій стороні широкої проїзної частини і подальший рух машини очевидно не змусить його прискорюватися, зупинятися або змінювати напрямок, прямої вимоги стояти до повного звільнення всієї «зебри» у ПДР немає.

Але оцінювати таку ситуацію потрібно дуже обережно.

Верховний Суд у справах щодо ненадання переваги пішоходам наголошував, що водій повинен враховувати можливу поведінку людини на переході. Пішохід може раптово уповільнитися, зупинитися або змінити темп. Якщо траєкторії автомобіля та людини потенційно можуть перетнутися, водій повинен дати дорогу.

Тому спроба «прослизнути» за спиною пішохода на невеликій відстані — погана ідея навіть тоді, коли здається, що він уже минув автомобіль.

На багатосмуговій дорозі є ще одне важливе правило

Особливо уважним потрібно бути, коли перед переходом уже зупинилася машина в сусідній смузі.

Пункт 18.4 ПДР вимагає від водіїв інших транспортних засобів, що рухаються сусідніми смугами, також знизити швидкість і за потреби зупинитися. Продовжувати рух можна лише переконавшись, що на переході немає пішоходів, для яких може бути створена перешкода або небезпека.

У червні 2026 року Верховний Суд знову розглядав ДТП саме з такими обставинами і звернув увагу, що автомобіль, який зупинився перед «зеброю», може закривати інших пішоходів від водія в сусідній смузі.

Тому якщо сусідня машина зупинилася перед переходом, проїжджати його на швидкості лише тому, що ви не бачите пішохода, не можна.

Інша ситуація — дорога з конструктивною розділювальною смугою або острівцем безпеки. Українські ПДР визначають, що дорога може мати кілька окремих проїзних частин, межами яких є розділювальні смуги. Пішохід, який вимушено зупинився на острівці безпеки або розділювальній лінії, також не означає автоматичної заборони руху — водій повинен забезпечити безпечний інтервал.

Який штраф в Україні

У Польщі, звідки походить початковий матеріал, покарання за ненадання переваги пішоходу може становити тисячі злотих. В Україні суми зовсім інші.

Ненадання переваги пішоходу на нерегульованому пішохідному переході підпадає під частину 1 статті 122 КУпАП. Станом на серпень 2026 року штраф становить 340 грн.

Однак наслідки можуть бути значно серйознішими, якщо дії водія створили аварійну обстановку. Якщо пішохід через автомобіль був змушений різко зупинитися, змінити напрямок або вживати інших заходів для власної безпеки, може застосовуватися частина 5 статті 122 КУпАП. Вона передбачає штраф 1445 грн або позбавлення права керування на строк від шести місяців до одного року.

Пішохід також має обов’язки

Перевага на переході не звільняє пішохода від необхідності дотримуватися правил.

Пішоходам в Україні заборонено раптово виходити або вибігати на проїзну частину, навіть на пішохідний перехід. Також не можна без причини затримуватися чи зупинятися на проїзній частині.

При цьому важлива відмінність від польських правил: українські ПДР наразі не містять окремої заборони користуватися смартфоном безпосередньо під час переходу «зебри». Однак людина все одно повинна переконатися у відсутності небезпеки.

Отже, простого правила «чекайте, поки пішохід повністю зійде з переходу» в Україні немає. Водій може продовжити рух, якщо він гарантовано не створює людині перешкоди чи небезпеки і не змушує її змінювати швидкість або напрямок.

Але на практиці при найменшому сумніві безпечніше зачекати ще кілька секунд. Особливо якщо дорога вузька, пішохід поруч із автомобілем, його траєкторія ще може перетнутися з вашою або перед переходом зупинилися інші машини.