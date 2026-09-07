Поліція Італії отримала 920-сильний Lamborghini: суперкар використовуватимуть не для погонь

Італійська державна поліція отримала спеціально підготовлений Lamborghini Temerario. Автомобіль представили у штаб-квартирі виробника в Сант-Агата-Болоньєзе, а новинка стала вже сьомим Lamborghini, переданим правоохоронцям за більш ніж 20 років співпраці.

Temerario пофарбований у традиційні синьо-білі кольори Polizia di Stato та обладнаний спеціальними світловими й сигнальними системами. Однак переслідування порушників на швидкісних автобанах не буде його основною роботою.

Lamborghini повідомляє, що суперкар використовуватимуть насамперед для термінового транспортування донорських органів і медичних матеріалів. Висока швидкість у цьому випадку дозволяє скоротити час доставки між лікарнями, коли рахунок може йти буквально на хвилини.

Технічно поліцейська машина базується на серійному Temerario. Це перший суперкар Lamborghini із новим 4,0-літровим V8 із подвійним турбонаддувом, який працює разом із трьома електромоторами. Сукупна потужність гібридної системи становить 920 к.с.

З місця до 100 км/год автомобіль розганяється за 2,7 секунди, а максимальна швидкість сягає 343 км/год.

Співпраця Lamborghini з італійською поліцією почалася ще у 2004 році з моделі Gallardo. Пізніше до служби долучилися Gallardo LP 560-4, кілька Huracán, а у 2023 році — позашляховик Urus Performante.

За даними виробника, шість попередніх Lamborghini взяли участь у понад 200 операціях із транспортування органів по всій Італії. Крім того, автомобілі використовувалися більш ніж у 1500 заходах із популяризації безпечного водіння.

Таким чином, новий 920-сильний Temerario для поліції — не просто ефектний рекламний автомобіль. Як і його попередники, він має виконувати цілком практичні медичні місії, де надзвичайно висока швидкість справді може бути виправданою.