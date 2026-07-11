Volkswagen прибере половину моделей: концерн готує велике очищення лінійки

Volkswagen Group запускає масштабну трансформацію бізнесу. Концерн планує залишити менше моделей, скоротити кількість комплектацій і підлаштувати заводи під нижчий попит.

Volkswagen Group оголосила про новий етап трансформації, який має зробити компанію більш ефективною, стійкою та конкурентною. Йдеться не лише про бренд Volkswagen, а про весь автомобільний концерн, до якого входять кілька марок.

Головна зміна — поступове скорочення модельного ряду. Компанія планує зосередитися на найпривабливіших і найприбутковіших сегментах ринку, а загальну кількість моделей зменшити до 50%. Також Volkswagen Group хоче на 75% скоротити складність пропозиції — передусім кількість комплектацій, опцій та технічних варіантів.

Що саме зміниться

У Volkswagen пояснюють, що компанія хоче спрямувати інвестиції та ресурси розробки на ті автомобілі й технології, які дають найбільшу цінність для клієнтів і самого концерну. Простими словами, у майбутньому покупцям можуть пропонувати менше моделей і менше варіантів оснащення, але виробнику буде дешевше їх розробляти та випускати.

Основні зміни виглядають так:

модельний ряд поступово скоротять до 50%;

кількість комплектацій та опцій можуть зменшити до 75%;

автомобілі зосередять у найбільш затребуваних сегментах;

продукти й технології більше адаптуватимуть під конкретні регіони;

виробництво підлаштують під реальний попит на ринку.

Окремо Volkswagen Group планує гармонізувати ключові технології: платформи, електронні архітектури та програмне забезпечення. Мета — прибрати дублювання, зменшити витрати й ефективніше використовувати спільні розробки для різних марок концерну.

Заводи теж чекають зміни

Ще один важливий пункт — виробничі потужності. До пандемії COVID-19 Volkswagen Group інвестувала у виробництво приблизно 12 млн автомобілів на рік. Тепер концерн орієнтується на інший рівень попиту — близько 9 млн авто на рік. Компанія вже скоротила потужності приблизно на 2 млн машин і планує подальші кроки у Китаї та Європі.

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Причина таких змін — складніші умови на світовому авторинку. Volkswagen Group прямо вказує на геополітичну напругу, зростання витрат, тарифи, жорсткіші регуляторні вимоги та посилення конкуренції. Особливо сильний тиск на традиційних автовиробників створюють китайські компанії, які швидко розвивають електромобілі та програмні технології.

Для покупців це може означати, що в майбутньому вибір окремих моделей, двигунів або комплектацій стане меншим. Водночас популярні й прибуткові автомобілі, найімовірніше, залишаться в лінійці, а під скорочення можуть потрапити моделі з невеликим попитом або ті, що дублюють одна одну в різних сегментах.

Volkswagen Group називає цей план частиною підготовки до 2030 року. Компанія хоче стати швидшою, простішою в управлінні та менш залежною від зайвих витрат.