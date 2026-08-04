Росія спустила на воду шостий атомний підводний човен — носій «Калібрів» і «Цирконів»

Росія вивела з елінгу верфі «Севмаш» у Сєвєродвінську черговий атомний підводний човен — «Ульяновск» проєкту 885М («Ясень-М») водотоннажністю 13 800 тонн. Це шоста субмарина серії, яка завершила будівництво корпусу; після швартових, ходових і державних випробувань човен планують передати Північному флоту в грудні 2027 року.

Чим озброєний

«Ясені-М» — багатоцільові атомні субмарини, головна ударна сила яких — вертикальні пускові установки для крилатих ракет сімейства «Калібр» і надзвукових П-800 «Онікс», доповнені важкими торпедними апаратами. Клас також пов’язують із програмою гіперзвукової ракети «Циркон», хоча фактичну конфігурацію озброєння конкретних човнів Росія не розкриває.

Для українського читача «Калібр» — назва, що не потребує пояснень: саме ракетами цього сімейства Росія роками обстрілює українські міста. «Ульяновск» служитиме на Північному флоті, тож безпосередньо до ударів по Україні залучений не буде, — але кожен новий носій розширює загальний ракетний арсенал РФ і вивільняє інші платформи.

Головний біль для НАТО

На Заході «Ясені-М» традиційно оцінюють як найнебезпечніші кораблі російського флоту: малошумні, з оновленими гідроакустикою та бойовими системами, вони створені для полювання на авіаносні групи й ударів по берегових цілях з Атлантики. Командувач ВМФ РФ адмірал Моісеєв назвав спуск «свідченням системної роботи з оновлення флоту» — і в цьому випадку пропагандистська риторика частково збігається з оцінками західних аналітиків, які фіксують: попри війну й санкції, підводне кораблебудування залишається чи не єдиним сегментом, де Росія утримує темп.

У строю вже перебувають п’ять човнів серії — головний «Сєвєродвінськ» та чотири «Ясені-М»: «Казань», «Новосибірськ», «Красноярськ» і «Архангельськ». Ще кілька корпусів на різних стадіях будівництва.

Утім, заявлені терміни варто сприймати обережно: російське суднобудування системно зриває графіки, а санкційні обмеження на компоненти лише поглиблюють затримки — попередні човни серії передавали флоту з роками запізнення проти початкових планів. Грудень 2027-го, отже, дата радше орієнтовна, ніж гарантована.

Нагадаємо, морська гонка озброєнь розгортається з обох боків: раніше ми писали, що німецький Rheinmetall представив проєкт фрегата GMF 140 із 64 ракетними шахтами — заявку виробника Leopard на вихід у велике кораблебудування.