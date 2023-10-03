Українцям назвали основні причини займання смартфонів

Найчастіше причинами займання смартфонів є несправний акумулятор або неякісний зарядний пристрій. Про це GSMinfo розповів експерт тестової лабораторії Брій Божко.
Фахівець рекомендував замінювати батарею у смартфоні за її помітної деградації. Також, за його словами, смартфон зі старим акумулятором не можна залишати під час зарядки без нагляду, а також навантажувати вимогливими завданнями на зразок ігор.
Також важливим моментом є використання якісних зарядних пристроїв.
«Якщо ми купуємо дешеву зарядку, яка має тоненькі дроти, пристрої, які пошкоджені, у яких дроти перебиті, – їх використання вже небезпечне. У цьому випадку спалах можливий», – сказав він.
Божко додав, що спровокувати спалах смартфону може сильне нагрівання на сонці. Таке, за його словами, особливо можливо, якщо пристрій поставили на зарядку і поклали на підвіконня.
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