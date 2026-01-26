Redmi Turbo 5 покажуть вже на прикінці місяця

Компанія Redmi опублікувала серію офіційних тизерів, присвячених прем’єрі лінійки смартфонів Turbo 5. Зображення підтвердили як дату проведення заходу, так і дизайн майбутніх новинок, включаючи яскраво-помаранчевий варіант забарвлення.

Презентація відбудеться 29 січня. Судячи з рендерів, гаджети будуть трохи відрізнятися один від одного. Базовий Redmi Turbo 5 (у білому корпусі) отримає камеру з двома роздільними датчиками і одинарний спалах, а версія Max — «острівець» з парою об’єктивів і два LED-елеменГлава Xiaomi Лю Вейбін раніше підтвердив, що Redmi Turbo 5 Max буде оснащуватися процесором Dimensity 9500s і АКБ на 9000 мАг, що забезпечує гаджету значну автономність.

Очікується, що ціна Redmi Turbo Max складе близько $575, а базової моделі — приблизно $360. Втім, офіційно ці цифри поки не підтверджені.