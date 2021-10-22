Hardnews

PlayStation 5 стала потужнішою

22.10.2021
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PlayStation 5

Sony представила оновлення для PS5, яке прискорило консоль. Про це повідомляє видання Wccftech.


Фахівці медіа проаналізували випущений апдейт від Sony під номером 21.02-04.03.00. За словами авторів, після установки оновлення PlayStation 5 повинна стати потужнішою. Відповідно до опису апдейта, в ньому оптимізовані налаштування для ігрової приставки, а також поліпшений інтерфейс.

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Крім того, в оновленні з’явилася підтримка сторонніх накопичувачів M.2 SSD. Користувачі можуть встановлювати відповідні SSD-диски на свої консолі для розширення простору. У рекомендаціях компанії говориться, що пам’ять PS5 можна збільшити за допомогою накопичувачів місткістю від 250 гігабайт до чотирьох терабайт. У компанії повідомили, що для кращої продуктивності слід купувати диски з системою охолодження або самостійно встановлювати на накопичувачі радіатори.

Оновлення 21.02-04.03.00 є на сайті Sony. Розмір апдейта становить 913 мегабайт.

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22.10.2021
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