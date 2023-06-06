Apple офіційно визнала ряд популярних iPhone застарілими

У рамках презентації WWDC23, що відбулася ввечері 5 червня, компанія Apple анонсувала нові операційні системи (ОС) iOS 17, iPad OS 17, macOS 14 Sonoma та watchOS 10. Разом з тим стало відомо, які пристрої зможуть отримати оновлення, а які ні.

До iOS 17 зможуть оновитися всі основні моделі, починаючи від iPhone XR та новіші. Також нову ОС отримають iPhone SE зразка 2020 та 2022 років. Таким чином, офіційно застарілими в 2023 Apple визнала iPhone X, iPhone 8 і більш старі моделі.

iPadOS 17 зможуть встановити пристрої не старші за iPad Pro другого покоління, iPad Air третього покоління, базового iPad шостого покоління та iPad mini п’ятого покоління. Усі пристрої в лінійках, що вийшли до перерахованих моделей, нову версію ОС не отримають.

У свою чергу watchOS 10 зможуть встановити власники всіх гаджетів новіші за Apple Watch Series 3. А саме Apple Watch Series 4, 5, 6, 7 і 8, а також Apple Watch SE і Apple Watch Ultra.

MacOS 14 Sonoma отримають iMac 2019 і новіший, iMac Pro 2017 і новіший, MacBook Air і MacBook Pro 2018 року і новіший, Mac Pro 2019 і новіший, Mac Studios 2022 року і новіший, а також Mac mini 2018 року і новіший.

Реліз нових операційних систем Apple традиційно відбудеться восени поточного року.