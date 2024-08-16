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У смартфонах Google Pixel знайшли небезпечну вразливість

GSMinfo16.08.2024
Google Pixel 7

Компанія Google позиціонує лінійку своїх смартфонів Pixel як безпечні пристрої. Однак фахівці з кібербезпеки знайшли серйозну вразливість, яка зустрічається практично у всіх девайсах серії протягом багатьох років. Про це розповіли співробітники компанії iVerify. Вони змогли знайти небезпечне ПЗ, коли їхній сканер виявлення загроз зафіксував незвичайну перевірку застосунку в Google Play Store.

За словами експертів, уразливість виявили у версії операційної системи Android, яку розробили спеціально для «Пікселів». Уперше вона з’явилася в ОС ще у вересні 2017 року – на той момент існувало тільки перше покоління Pixel. Фахівці зазначили, що йдеться про програмний пакет Showcase.apk. Звичайні користувачі не можуть його побачити.

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Такий додаток створила компанія Smith Micro. Його розробили для оператора Verizon, щоб переводити смартфони в демонстраційний режим для використання в магазинах. У Showcase є можливість віддалено запускати різний код і встановлювати програмне забезпечення. При цьому файли конфігурації завантажуються через з’єднання HTTP, яке не захищене від перехоплення. Зловмисники можуть отримати контроль не тільки над додатком, а й над усім смартфоном. Але для цього необхідно ввімкнути програму на пристрої, оскільки за замовчуванням вона не працює.

Як зазначили в iVerify, про вразливість співробітники розповіли Google ще на початку травня 2024 року. Компанія не виправила вразливість. Як пише Wired, у Google заявили, що Verizon більше не використовує Showcase, а додаток видалять з усіх підтримуваних Pixel за допомогою нового оновлення. Також представник компанії повідомив, що в експертів немає доказів активної експлуатації Showcase. Крім цього, такого додатка немає у свіжих смартфонах лінійки, які показали кілька днів тому. У Verizon також заявили, що більше не використовують демонстраційне ПЗ.

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GSMinfo16.08.2024
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