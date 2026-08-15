Сонячні панелі горять удвічі частіше, ніж три роки тому: дані страхових компаній

Фотовольтаїка має репутацію однієї з найбезпечніших енергетичних технологій — жодного палива, жодних рухомих частин, тихі панелі на даху, які просто перетворюють світло на струм. Тим неприємніше виглядають цифри, які оприлюднила британська страхова компанія QBE: кількість пожеж, пов’язаних із сонячними установками, зросла з 91 у 2022 році до 212 у 2025-му — тобто на 133% лише за три роки. І найцікавіше в цій статистиці навіть не масштаб зростання, а те, що саме виявилося головним винуватцем. Спойлер: не високотехнологічна електроніка, а найбанальніша частина системи.

Цифри без паніки

Спершу — чесний контекст, без якого статистика перетворюється на страшилку. Так, пожеж стало вдвічі з гаком більше, і так, це зростання суттєво випереджає розширення самого ринку: кількість установок за той самий період збільшилася лише на 52%. Тобто горіти стало не просто більше систем — горіти стала більша їх частка, і це справжня причина для занепокоєння.

Водночас абсолютні числа залишаються скромними. У Британії 2025 року працювало близько 1,93 мільйона сонячних установок, тож навіть 212 пожеж на рік — це менш ніж 0,07 випадку на тисячу систем. Імовірність, що саме ваш дах спалахне через панелі, як і раніше, мізерна. Але тренд є тренд: якщо частка проблемних установок зростає з кожним роком, за десятиліття «мізерна ймовірність» може перетворитися на цілком відчутну статтю страхових виплат — власне, тому дослідження й проводив страховик.

Найслабша ланка — найпростіша

Тепер про головне відкриття. Логіка підказує, що в складній системі найчастіше відмовляє найскладніший компонент — інвертор із його силовою електронікою або літієва батарея накопичувача, про пожежну небезпеку яких пишуть найбільше. Дані QBE цю логіку перевертають. У розкладці причин лідирують кабелі постійного струму та з’єднання — 49 пожеж. Далі йдуть самі модулі панелей — 36 випадків, батареї накопичення — 23, і лише потім інвертори — 19.

Іншими словами, найпроблемнішим елементом установки вартістю в десятки тисяч виявився шматок дроту й пластиковий конектор за кілька євро. Це не жарт і не аномалія — це системна закономірність, яку підтверджує й окреме дослідження міжнародної програми IEA PVPS, що розбирала типові помилки монтажу.

Анатомія майбутньої пожежі

Список цих помилок читається як інструкція «як не треба», але кожен пункт у ній — з реальної практики. Монтажники з’єднують несумісні конектори різних виробників, які зовні виглядають однаково, а електрично поводяться по-різному. Недотягують або перетягують контакти. Економлять на компонентах, купуючи найдешевші з доступних. Заносять бруд у роз’єми просто під час монтажу. Прокладають кабелі із занадто крутими вигинами, що з часом руйнують ізоляцію. Забувають про захист від ультрафіолету — і сонце, заради якого все й будувалося, роками методично випалює оболонку дротів.

Окремо дослідники підкреслюють географію проблеми: критичні з’єднання на даху найчастіше розташовані впритул до дерев’яних конструкцій — крокв, лат, утеплювача. Тобто саме там, де іскра має найкращі шанси перетворитися на повноцінну пожежу будинку, а не лише установки.

Найпідступніше в цих дефектах — їхня відкладена дія. Щойно змонтована система з поганим контактом працює бездоганно: струм тече, лічильник крутиться, власник задоволений. Але в неякісному з’єднанні опір поступово зростає, контакт починає грітися, нагрів прискорює деградацію матеріалу, деградація ще збільшує опір — і коло замикається. У фіналі цього повільного процесу, який може тривати роки, — електрична дуга з температурою в тисячі градусів. Помилка, зроблена монтажником за п’ять хвилин, вистрілює через п’ять років, коли ні монтажника, ні його фірми може вже й не бути на ринку.

Парадокс зрілої індустрії

У цій історії є ширший сюжет, і автори дослідження його не оминають. Сонячна індустрія за останнє десятиліття здійснила вражаючий технологічний стрибок: ККД панелей зріс, інвертори порозумнішали до рівня повноцінних комп’ютерів з хмарним моніторингом, системи накопичення навчилися балансувати домашню мережу. Але вся ця досконалість спирається на ту саму базову електрику, що й пів століття тому, — мідь, контакти, ізоляцію. І якщо інженерія панелей пройшла шлях від лабораторій до гігафабрик з тотальним контролем якості, то якість монтажу досі залежить від конкретної бригади на конкретному даху.

Рецепти від QBE звучать не надто ефектно, зате практично: регулярне профілактичне обслуговування замість принципу «поставив і забув», термовізійна діагностика, яка дозволяє побачити перегрів з’єднання задовго до пожежі, і стандартизація конекторів, щоб прибрати саму можливість «франкенштейнів» із несумісних деталей.

І ще один прогноз, який вартий уваги: найгостріша фаза проблеми, ймовірно, попереду. Мільйони установок, змонтованих у роки великого фотовольтаїчного буму, вже розміняли другий десяток років служби — під сонцем, морозами й вологою. Дефекти, закладені в епоху, коли монтажників катастрофічно бракувало й на дахи лізли всі охочі, лише починають дозрівати. Тож зростання, зафіксоване QBE, — це, схоже, не сплеск, а початок довгої кривої.

Для України цей сюжет, до речі, звучить особливо актуально. Хвиля встановлення домашніх сонячних станцій, яку спричинили блекаути останніх років, за темпами й ажіотажем дуже нагадує той самий британський бум: попит багатократно перевищував пропозицію кваліфікованих монтажників, системи ставили поспіхом, часто з компонентів, які вдалося дістати, а не тих, що ідеально сумісні між собою. Якщо британська статистика чогось і вчить, то саме цього: рахунок за поспішний монтаж приходить не одразу, а через п’ять-десять років — і українським власникам сонячних дахів варто закласти в план регулярну перевірку з’єднань уже зараз, не чекаючи, поки вітчизняні страховики почнуть публікувати власну статистику пожеж.

Що з цього випливає для власника панелей

Головний висновок дослідження дуже простий, хоч і трохи неприємний: фотовольтаїка як технологія безпечна, але система варта рівно стільки, скільки її найслабша ланка — а ця ланка зазвичай невидима роками. Панелі на даху видно всім, красивий графік генерації — у застосунку, а от підсмажений контакт у розподільній коробці не видно нікому, доки не стане пізно. Для власників сонячних систем це аргумент раз на кілька років замовляти професійний огляд з тепловізором, а для тих, хто лише планує установку, — обирати монтажника не за найнижчою ціною, а за репутацією. Заощаджені на монтажі кілька с