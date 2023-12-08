Як підключити телефон чи смартфон до телевізора: способи для України

Сучасна побутова техніка розвивається, тому з’явилися нові засоби, як підключити телефон чи смартфон до телевізора. За допомогою синхронізації з мобільним пристроєм запускають ігри та програми, дивляться фото, документи, відеоролики та багато іншого на великій діагоналі. Щоб організувати комфортний перегляд, скористайтеся бездротовим або дротовим способом.

Бездротове підключення телефону до телевізора

Існує низка рішень, як підключити смартфон або телефон до телевізора. Але вони зводяться до бездротового методу і з’єднання з допомогою проводів і спеціальних гаджетів чи перехідників.

Детальніше розглянемо бездротові варіанти:

Wi-Fi Direct

Немає жодного сучасного смартфона, в якому був би відсутній модуль Wi-Fi. З телевізорами справи трохи інакше.

Синхронізація обох пристроїв можлива лише за наявності Wi-Fi як у телефоні, так і телевізорі. Перед підключенням важливо переконатися, що другий пристрій підтримує можливість такого з’єднання. Як правило, про це йдеться в інструкції виробника. Більшість сучасних телевізорів, які продаються в Україні, мають на своєму борту Wi-Fi.

Wi-Fi Direct – це технологія, яка дозволяє двом пристроям з’єднуватися один з одним без потреби в мережі Wi-Fi. Уяви це як Bluetooth, але з більшою швидкістю та дальністю дії. Завдяки Wi-Fi Direct, ти можеш легко передавати файли між смартфонами, підключати принтер безпосередньо до комп’ютера або навіть відтворювати відео з телефону на телевізорі без додаткових мережевих пристроїв. Ця технологія дуже зручна для швидкого та простого з’єднання пристроїв.

Якщо в телевізорі така функція є, то далі слідує:

Завантажити програму, яка дозволить синхронізувати пристрої з магазину програм тієї компанії, чия операційна система управляє смартфоном. Наприклад, Google Play Market пропонує понад 50 безкоштовних програм. Аналоги зустрінете і в інших сервісах, таких як App Store. У смартфоні увімкнути Wi-Fi і запустити встановлену програму. Теж зробити і з телевізором. Після того, як запущена програма виявить телевізор і поставить питання про підключення, клацнути на значок і дочекатися, поки два пристрої синхронізуються.

У разі успішного завершення операції на екрані телевізора з’явиться копія екрана смартфона.

DLNA та Miracast

Підключити телефон до телевізора цим способом зможуть лише користувачі Android. Це рішення для тих, чий телевізор не підтримує Wi-Fi-з’єднання. Майже в кожному пристрої є роз’єм HDMI, за допомогою якого підключіть будь-який донгл-медіаплеєр з можливістю підтримки протоколу DLNA.



DLNA (Digital Living Network Alliance) – це стандарт, який дозволяє різним пристроям у вашому домі (наприклад, комп’ютерам, смартфонам, телевізорам, принтерам, тощо) спілкуватися між собою по домашній мережі. Використовуючи DLNA, ти можеш легко передавати медіафайли (наприклад, фотографії, відео, музику) з одного пристрою на інший. Наприклад, ти можеш переглядати фотографії з телефону на великому екрані телевізора або відтворювати музику з комп’ютера на домашній аудіосистемі. Miracast – це стандарт бездротової передачі відео та аудіо. Він дозволяє дублювати екран твого смартфона, планшета, або комп’ютера на телевізор або монітор без потреби в мережевому з’єднанні. Miracast створює пряме бездротове з’єднання між двома пристроями, подібно до Wi-Fi Direct. Це ідеально підходить для демонстрації презентацій, перегляду фільмів або гри в відеоігри на великому екрані, використовуючи екран мобільного пристрою як джерело.

Щоб синхронізувати смартфон та ТБ, слід:

Підключити донгл-плеєр, встановити на телефоні утиліту BubbleUPnP. На смартфоні запустити Wi-Fi, запустити програму, яка автоматично виявить донгл.

Аналогічно працює Miracast. Рекомендуємо придбати універсальні прилади, які підтримують протоколи DLNA та Miracast. Якщо перший протокол призначений передачі медіафайлів, то другий служить дублювання екрана на ТВ.

Бездротове підключення телефону до телевізора також здійснюється через Bluetooth через медіаплеєр Chromecast та AirPlay для власників пристроїв від компанії Apple.

Як під’єднати телефон до телевізора за допомогою дротів

Є кілька способів під’єднати смартфон до телевізійного екрана за допомогою дротів:

HDMI-роз’єм і MHL-адаптер

З’єднання за допомогою HDMI-роз’єму – один з найпоширеніших способів синхронізації зі смартфоном через дріт. Більшість сучасних телевізорів оснащені таким гніздом. HDMI-роз’єм передбачений для того, щоб під’єднувати до ТВ зовнішні пристрої, наприклад проектори, ноутбуки або смартфони. Проблема полягає в тому, що небагато смартфонів забезпечені подібними роз’ємами.

Щоб вирішити цю проблему, почали випускати MHL-адаптери, що дають змогу синхронізувати телефони з телевізорами за допомогою MicroUSB. На ринку представлені як дешеві, так і елітні моделі, забезпечені кількома перехідниками.

З’єднання відбувається таким чином:

У роз’єм живлення вставляється роз’єм MHL-адаптера. До іншого кінця приєднується HDMI-кабель, який підключається до телевізора.

Якщо все правильно під’єднали, то пристрої синхронізуються автоматично.

USB-роз’єм

Ще один популярний спосіб підключення за допомогою дроту – USB-роз’єм, яким забезпечено переважну більшість нових моделей телевізорів.

Як підключити телефон до телевізора через USB? Для успіху синхронізації важливо USB-кабель з’єднати з телевізійним роз’ємом, а інший кінець приєднати до мобільного телефону. Під час увімкнення телевізор визначить смартфон як зовнішній під’єднаний пристрій.

У налаштуваннях смартфона слід встановити прапорець навпроти значка “USB-модем”, щоб з боку телефону не виникав конфлікт. Якщо пристрої успішно підключилися один до одного, то файли, записані в телефоні, можна переглядати на великому екрані.

Зі статті дізналися, як дивитися фільми на телевізорі або грати в ігри, запустивши їх на смартфоні. Прості маніпуляції дадуть змогу відкривати, переглядати фотографії та ролики з великою роздільною здатністю та найкращою якістю.