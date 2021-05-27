Для чого сучасним Android-смартфонах антивірус і чи потрібен взагалі

В рамках даної статті хотілося б дуже коротко висвітлити тему антивірусів для Android пристроїв.





Чесно, ми дуже здивовані, що практично половина користувач зовсім не дбає про безпеку свого телефону або планшета. Але ж там їх особисті дані, гроші, особисті фотографії, та тільки чого там не буває.

Антивіруси для телефонів і планшетів – насправді не такі ресурсомісткі додатки. Вони цілком можуть уживатися з іншими процесами в пам’яті і не споживати багато ресурсів.

Однак, з огляду на те, що віруси під Windows не працюють на Android через різницю архітектур процесорів, виникає питання – а чи є взагалі сенс ставити антивірус і платити за нього?

Тут варто зазначити, що android – дуже вразлива система з відкритим кодом. Запам’ятайте цей момент. Зараз масово створюються віруси спеціально під Android – хакери вже зрозуміли всю перспективу крадіжки грошей через приховані смс – повідомлення.

Також, можуть бути вкрадені ваші особисті дані, паролі до акаунтів, і інша приватна інформація. Найгірше те, що робота цих вірусів може бути зовсім непомітною – випадково завантажив “не той” додаток, або зайшовши на сайт з вірусом, можна випадково підчепити троян, який нічим себе не видасть – але буде висилати ваші паролі зловмисникові при першій можливості доступу в інтернет.

Зараз створювати віруси, які просто видаляють все – справа неприбуткова і марна. Тому, найчастіше, віруси на андроїд – це лише ті, які непомітно відправляють платні смс, або крадуть інформацію.

Найжахливіше, що впарюванням вам вірусів займаються ні тільки хакери, а й самі вебмайстри і власники сайтів.

Ми професійно займаємося заробітком в інтернеті і головні наші тематичні форуми забиті подібного роду партнерськими програмами.

Найжахливіше, що топіки подібних партнерок найбільш популярні в інтернеті, адже тут можна багато і швидко заробити. Так що полювання за вашими грошима точно йде. Найцікавішою для злодюжок інформацією є список паролів до платіжних систем.

Тому, перед тим, як використовувати платіжні системи Webmoney, Qiwi-гаманець, варто заздалегідь встановити антивірус на свій девайс.

Це може бути, наприклад, Антивірус Касперського, Nod32 або Dr. Web. Багато існує і інших різних антивірусів на андроїд, але ці – найбільш відомі світовій спільноті.

Ніколи не варто завантажувати додатки аби де, використовуйте тільки надійні ресурси і ніколи не женіться за халявою.

Якщо ж, ваш пристрій з встановленим антивірусом починає працювати повільніше, варто очистити оперативну пам’ять, видаливши непотрібні додатки, або перенісши їх на SD-карту – після цих дій дискомфорту бути не повинно.

Завдяки встановленню одного з таких антивірусів, вводити дані облікових записів в смартфон або планшет стає набагато безпечніше, а серфінг по мережі стає і зовсім нешкідливою прогулянкою по власній домівці.

Не забувайте про безпеку – хакери і смс шахраї не стоять на місці і розробляють все нові і нові способи вкрасти гроші. Email акаунти і акаунти Fb теж ставляться під удар – вони йдуть в списки ботів і використовуються в цілях непомітної розсилки спаму на акаунти знайомих і друзів.

Однак усього цього можна уникнути просто, встановивши антивірус – один клік і немає проблем. Захистіть себе і свій Android – цим ви допоможете і платіжним системам, і всьому світовому IT співтовариству в боротьбі з хакерами.