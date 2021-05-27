Боротьба за якісний інтернет: які канали вибрати для Wi-Fi та як це зробити

Коли постійно пропадає мережа, а швидкість з’єднання залишає бажати кращого, то причина нестабільного доступу нерідко криється в завантаженості каналу Wi-Fi. Проблема особливо актуальна для багатоповерхових будинків, де точки доступу розташовані в лічених метрах одна від одної, а до вашої квартири доходять сигнали десятків домашніх мереж. Щоб покращити якість зв’язку, потрібно в налаштуваннях роутера вибрати найбільш вільний радіоканал.





Більшість роутерів працює на частоті 2,4 ГГц (WLAN B / G / N). У цьому діапазоні маршрутизатор може використовувати один з 13 каналів або комбінацію з двох радіоканалів.

Якщо ваш і сусідський Wi-Fi ділять один канал, проблеми з доступом і швидкістю з’єднання можуть спостерігатися в обох мережах

Зверніть увагу! Виготовлене в США устаткування підтримує тільки 11 каналів. 12 і 13 будуть недоступні. Це стосується і гаджетів, сертифікованих на ввезення в Україну, а також значної частини китайського обладнання, орієнтованого на західного споживача.

Використання 12 і 13 радіоканалів недоцільно. Мало того, що їх не побачить ваш iPhone, так ще і 11 канал перекриває 12 і половину 13. Незалежних радіоканалів всього три: 1, 6 і 11. Та й то, з огляду на хаос в українському радіоефірі, про їх «незалежність» і «неперекриваемість» можна говорити лише умовно.

У нових пристроях все частіше підтримується робота на частоті 5 ГГц (WLAN ac). У цьому діапазоні є 25 непересічних каналів. Якщо хоча б частина гаджетів домашньої мережі і маршрутизатор можуть використовувати 5 ГГц, є сенс зробити одну точку доступу на цій частоті. Інструкції для різного устаткування будуть відрізнятися – почитайте документацію до вашого маршрутизатора. Надійніше всього працюють канали 36, 40, 44, 48. Це пов’язано з тим, що більш високі частотні смуги перетинаються з потужним авіаційним, судновим, метеорологічним, військовим обладнанням.

Вибираємо канал на частоті 2,4 ГГц

Сучасні маршрутизатори зазвичай намагаються визначити найбільш вільний радіоканал автоматично, але ця функція не завжди працює як належить. Якщо в налаштуваннях виставлена ​​опція «Авто», спробуйте кілька разів перезавантажити роутер. Можливо, проблема вирішиться сама собою.

Для більшості маршрутизаторів при перемиканні каналу знадобиться стороннє ПЗ. Перш ніж задіяти сканер, можете спробувати виставити канал 1, 6 або 11. Якщо не допомогло, то ось деякі програми, за допомогою яких можна швидко просканувати Wi-Fi-канали:

Безкоштовна утиліта InSSIDer – аналіз WiFi за багатьма параметрами, моніторинг в реальному часі з видачею даних у вигляді наочних діаграм;

Wi-Fi Analyzer Open Source – безкоштовний сканер, але під ОС Android, тобто підібрати оптимальний канал можна прямо зі смартфона;

WiFiInfoView – легка утиліта, яка не вимагає встановлення.

Подібних програм безліч. Дані надаються або у вигляді таблиці, або в табличному вигляді + діаграми. Другий варіант більш наочний. Додатки для смартфонів зручніше тим, що з їх допомогою легше проаналізувати радіообстановку у всіх куточках квартири або будинку. Моніторинг рівня сигналу допоможе не тільки визначити найменш завантажений канал, але і знайти джерела перешкод. Ними можуть виявитися, наприклад, мікрохвильовка, тоноване скло або дзеркало.