Боротьба за якісний інтернет: які канали вибрати для Wi-Fi та як це зробити

Коли постійно пропадає мережа, а швидкість з’єднання залишає бажати кращого, то причина нестабільного доступу нерідко криється в завантаженості каналу Wi-Fi. Проблема особливо актуальна для багатоповерхових будинків, де точки доступу розташовані в лічених метрах одна від одної, а до вашої квартири доходять сигнали десятків домашніх мереж. Щоб покращити якість зв’язку, потрібно в налаштуваннях роутера вибрати найбільш вільний радіоканал.
Більшість роутерів працює на частоті 2,4 ГГц (WLAN B / G / N). У цьому діапазоні маршрутизатор може використовувати один з 13 каналів або комбінацію з двох радіоканалів.
Якщо ваш і сусідський Wi-Fi ділять один канал, проблеми з доступом і швидкістю з’єднання можуть спостерігатися в обох мережах
Зверніть увагу! Виготовлене в США устаткування підтримує тільки 11 каналів. 12 і 13 будуть недоступні. Це стосується і гаджетів, сертифікованих на ввезення в Україну, а також значної частини китайського обладнання, орієнтованого на західного споживача.
Використання 12 і 13 радіоканалів недоцільно. Мало того, що їх не побачить ваш iPhone, так ще і 11 канал перекриває 12 і половину 13. Незалежних радіоканалів всього три: 1, 6 і 11. Та й то, з огляду на хаос в українському радіоефірі, про їх «незалежність» і «неперекриваемість» можна говорити лише умовно.
У нових пристроях все частіше підтримується робота на частоті 5 ГГц (WLAN ac). У цьому діапазоні є 25 непересічних каналів. Якщо хоча б частина гаджетів домашньої мережі і маршрутизатор можуть використовувати 5 ГГц, є сенс зробити одну точку доступу на цій частоті. Інструкції для різного устаткування будуть відрізнятися – почитайте документацію до вашого маршрутизатора. Надійніше всього працюють канали 36, 40, 44, 48. Це пов’язано з тим, що більш високі частотні смуги перетинаються з потужним авіаційним, судновим, метеорологічним, військовим обладнанням.
Вибираємо канал на частоті 2,4 ГГц
Сучасні маршрутизатори зазвичай намагаються визначити найбільш вільний радіоканал автоматично, але ця функція не завжди працює як належить. Якщо в налаштуваннях виставлена опція «Авто», спробуйте кілька разів перезавантажити роутер. Можливо, проблема вирішиться сама собою.
Для більшості маршрутизаторів при перемиканні каналу знадобиться стороннє ПЗ. Перш ніж задіяти сканер, можете спробувати виставити канал 1, 6 або 11. Якщо не допомогло, то ось деякі програми, за допомогою яких можна швидко просканувати Wi-Fi-канали:
- Безкоштовна утиліта InSSIDer – аналіз WiFi за багатьма параметрами, моніторинг в реальному часі з видачею даних у вигляді наочних діаграм;
- Wi-Fi Analyzer Open Source – безкоштовний сканер, але під ОС Android, тобто підібрати оптимальний канал можна прямо зі смартфона;
- WiFiInfoView – легка утиліта, яка не вимагає встановлення.
Подібних програм безліч. Дані надаються або у вигляді таблиці, або в табличному вигляді + діаграми. Другий варіант більш наочний. Додатки для смартфонів зручніше тим, що з їх допомогою легше проаналізувати радіообстановку у всіх куточках квартири або будинку. Моніторинг рівня сигналу допоможе не тільки визначити найменш завантажений канал, але і знайти джерела перешкод. Ними можуть виявитися, наприклад, мікрохвильовка, тоноване скло або дзеркало.
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