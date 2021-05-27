Viber запустив нову функцію

Viber, найпопулярніший додаток для обміну повідомленнями в Україні, запускає нові функції, що дозволять компаніям покращити взаємодію з клієнтами, а споживачам – спілкуватися з брендами, як із друзями. Так, користувачі додатку зможуть обмінюватися фотографіями, відео та GIF-файлами з бізнесом, використовуючи внутрішню камеру чи галерею. Раніше у месенджері стала доступною й функція передачі різних типів файлів.





Крім цього, Viber оновив інтерфейс бізнес-чатів, додавши кнопки камери та галереї. Іконки знаходяться, під клавіатурою, як і в приватних чатах.

Відтепер користувачі додатку можуть надсилати документи, відео і фотографії брендам у два способи:

З мобільного пристрою: натиснувши кнопку «Галерея» й обравши фотографії, відео та файли для обміну, або за допомогою іконки «Камера» в Viber;

З ПК: натиснувши на кнопку «+» й обравши фото, відео або документи, які потрібно надіслати.

Нова функція підтримує обмін найбільш поширеними типами фотографій (.jpg, .jpeg, .png, .bmp, .svg, .webp) та відео (.avi, .wmv, .mov, .mp4, .3gpp, 3gpp2, .asf, .mkv, .mp2ts, .webm). Розмір відеоматеріалів при надсиланні не повинен перевищувати 100 МБ, а GIF не повинен бути більше, ніж 24 МБ. При обміні фотографіями таких обмежень немає. До того ж вага файлів, якими користувачі можуть ділитися з брендами у месенджері, збільшилась з 25 МБ до 200 МБ. Всі файли, якими діляться користувачі й компанії у месенджері, захищені шифруванням при передачі.

Нові можливості Viber полегшать життя покупців. Уявіть, клієнт купив стіл і у нього виникли труднощі при його збірці. Тепер достатньо лише зняти відео та відправити його у чат підтримки магазина у месенджері, не витрачаючи часу на опис проблеми представникам магазину телефоном. Аналогічно, у разі, якщо користувач потребує допомоги будь-якого фахівця, необов’язково подавати довгу заявку на його відвідування, можна просто написати у чат.

Крім цього, кілька місяців тому Viber запустив функцію “pin-to-top”, яка допомагає користувачам легко знаходити потрібні їм листування з брендами, просто “закріпивши” їх у верхній частині екрану бізнес-чатів. Для використання усіх цих функцій, користувачам необхідно оновити Viber до останньої версії.