Телевізори Xiaomi атакували рекламні банери та спливаючі вікна

Користувачі телевізорів Xiaomi поскаржилися на велику кількість реклами в прошивці пристроїв. Про це повідомляє видання GizmoChina.





За словами журналістів, з метою отримання додаткового прибутку з кожної проданої моделі Xiaomi впроваджує в ОС для своїх телевізорів функцію відображення реклами. Таким чином їй вдається зберігати прийнятну для споживача вартість продукції. Багато китайських користувачів повідомили, що їх не влаштовує велика кількість рекламних блоків. За словами власників телевізорів, реклама атакує їх в меню, при включенні і виключенні пристрою.

В ході нещодавно проведеної сесії питань і відповідей з командою Xiaomi TV, користувачі висловили представникам компанії своє невдоволення. У корпорації відповіли, що «докладають всіх зусиль, щоб максимально збалансувати рекламу і призначений для користувача досвід для кращого обслуговування».

Як помітили автори, крім реклами в меню, в оболонці MIUI для телевізорів демонструються банери і спливаючі вікна. «Це може зробити навігацію по інтерфейсу незручною», – підкреслили журналісти. Практика впровадження реклами в ПО для телевізорів Xiaomi на даний момент застосовується тільки для місцевого ринку.