Від сьогодні в “Дії” доступні ряд революційних послуг

Як повідомляє Мінцифри, вже з 17 травня в додатку Дія будуть доступні нові послуги.





Михайло Федоров повідомляє на своїй сторінці в Facebook лише про три послуги, але їх буде більше. Міністр додає, що на його погляд це три кращі нововведення.

Які послуги з’являться в Дії

Зміна місця реєстрації стане можливою онлайн. Відомо, що саме ця послуга одна з найбільш популярних в країні, саме тому було вирішено надати громадянам можливість робити це без купи паперів та величезних черг. До того ж, все буде досить просто, достатньо лише надати заяву щодо зміни місця реєстрації і дочекатися онлайн підтвердження від власника житла. На даний момент таку можливість матимуть мешканці Києва, Харкова, Вінниці, Луцька та Рівного, але вже за рік планується надати таку можливість абсолютно всім громадянам. Дія.Підпис. На даний момент в Україні для отримання тієї чи іншої послуги треба ідентифікувати свою особистість і потім надати цифровий підпис. Частіше за все такі дії потрібні при отриманні державних послуг. Автоматична реєстрація ФОП. Міністерство цифрової трансформації України ще минулим літом запустила реєстрацію бізнесу за допомогою порталу Дія, і це все можливо зробити лише за 10 хвилин. Але зараз планується введення автоматичної реєстрації ФОП, що зробить процес розгляду заявки швидшим та значно легшим.

Окрім вище згаданих функцій планується презентація і інших нових послуг, які згодом з’являться в сервісі Дія. В тому числі будуть нові послуги і для водіїв, які будуть інформувати про штраф чи необхідність заміни водійського посвідчення, буде додано можливість сплачувати всі податки в режимі онлайн.

Про всі нові послуги Дії можна дізнатися під час перегляду Diia Summit. Трансляція буде доступною на офіційному сайті Дії 17 травня.