Від сьогодні в “Дії” доступні ряд революційних послуг

Як повідомляє Мінцифри, вже з 17 травня в додатку Дія будуть доступні нові послуги.
Михайло Федоров повідомляє на своїй сторінці в Facebook лише про три послуги, але їх буде більше. Міністр додає, що на його погляд це три кращі нововведення.
Які послуги з’являться в Дії
- Зміна місця реєстрації стане можливою онлайн. Відомо, що саме ця послуга одна з найбільш популярних в країні, саме тому було вирішено надати громадянам можливість робити це без купи паперів та величезних черг. До того ж, все буде досить просто, достатньо лише надати заяву щодо зміни місця реєстрації і дочекатися онлайн підтвердження від власника житла. На даний момент таку можливість матимуть мешканці Києва, Харкова, Вінниці, Луцька та Рівного, але вже за рік планується надати таку можливість абсолютно всім громадянам.
- Дія.Підпис. На даний момент в Україні для отримання тієї чи іншої послуги треба ідентифікувати свою особистість і потім надати цифровий підпис. Частіше за все такі дії потрібні при отриманні державних послуг.
- Автоматична реєстрація ФОП. Міністерство цифрової трансформації України ще минулим літом запустила реєстрацію бізнесу за допомогою порталу Дія, і це все можливо зробити лише за 10 хвилин. Але зараз планується введення автоматичної реєстрації ФОП, що зробить процес розгляду заявки швидшим та значно легшим.
Окрім вище згаданих функцій планується презентація і інших нових послуг, які згодом з’являться в сервісі Дія. В тому числі будуть нові послуги і для водіїв, які будуть інформувати про штраф чи необхідність заміни водійського посвідчення, буде додано можливість сплачувати всі податки в режимі онлайн.
Про всі нові послуги Дії можна дізнатися під час перегляду Diia Summit. Трансляція буде доступною на офіційному сайті Дії 17 травня.
Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter