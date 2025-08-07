Google додала в Gemini режим репетитора

Напередодні нового навчального року Google анонсувала Guided Learning — новий режим в Gemini, орієнтований на навчання, а не просто видачу готових відповідей. Розробка базується на дослідженнях в області когнітивних наук і реалізована за участю педагогів і студентів.

Guided Learning входить до складу моделі LearnLM — лінійки ШІ, адаптованих під завдання освіти. Функція стимулює активну участь користувача в навчанні, пропонуючи навідні та відкриті питання. Замість готової відповіді Gemini розбирає тему покроково, підлаштовуючись під рівень знань співрозмовника. Такий підхід, за задумом розробників, допомагає не просто запам’ятати інформацію, а розібратися в суті.

Guided Learning використовує мультимодальні відповіді: зображення, відео, діаграми і навіть інтерактивні вікторини. Це дозволяє вивчати матеріал з різних боків і перевіряти засвоєння прямо в процесі. Застосування охоплює різні області: від підготовки до іспитів до допомоги з есе або творчими проектами.

Функція вже інтегрована в Gemini 2.5. Її можна використовувати не тільки самостійно, але і в навчальних закладах — Google передбачила пряму інтеграцію з Classroom. Розробники підкреслюють, що Guided Learning — це не заміна вчителю, а цифровий напарник, який допомагає вчитися в комфортному темпі і без страху задати не те питання.