Redmi випустить супертонкий смартфон з АКБ понад 8000 мАг

Інсайдер Digital Chat Station розкрив подробиці про новий смартфон Redmi. За його словами, компанія готує до виходу пристрій в супертонкому корпусі, але при цьому з дуже потужною АКБ на 8500 мАг.

Згідно з джерелом, новий смартфон Redmi отримає корпус товщиною всього 8,5 мм, при цьому він вміщатиме в себе акумулятор на 8500 мАг. На ринку є смартфони з подібною товщиною корпусу, проте ємність їх АКБ набагато нижча. Наприклад, Galaxy S25 Ultra має товщину 8,2 мм і оснащений акумулятором на 5000 мАг.

Інсайдер додає, що лабораторія Redmi як і раніше вдосконалює власну технологію виробництва акумуляторів, щоб максимально збільшити ємність без скорочення терміну служби. Такий стрибок в розмірах АКБ став можливий завдяки використанню кремній-вуглецевої технології. На відміну від традиційних графітових акумуляторів, максимальна ємність яких становить близько 372 мАг/г, матеріали на основі кремнію теоретично можуть досягати показника в 4200 мАг/г.

Така технологія також починає набирати популярність серед китайських виробників. Ходять чутки, що в наступному році ринок може побачити смартфони з АКБ на 10 000 мАг без збільшення розмірів корпусу.