ПриватБанк оновив правила продажу валюти: що змінилося з 1 серпня

Український ПриватБанк з 1 серпня 2025 року впровадив суттєву зміну до правил проведення торгових сесій з іноземною валютою для підприємців та юридичних осіб. Тепер здійснювати валютні операції у сервісі Приват24 для бізнесу можна буде у всі робочі дні банку з 10:00 до 15:00. А для ФОПпів такі операції взагалі будуть доступні майже в будь-який час доби?

Нові переваги для підприємців та юросіб

Розширення часових рамок для здійснення операцій з продажу валюти відкрило для бізнес клієнтів Привату нові можливості. Особливо це стосується тих підприємців та юросіб, які здійснюють активну зовнішньоекономічну діяльність. Оновлений розклад торгів дозволить їм:

проводити операції з валютою у зручніший час;

планувати зовнішньоекономічні або ЗЕД-платежі заздалегідь;

більш оперативно реагувати на стрибки курсу.

Завдяки нововведенню бізнес-клієнти ПриватБанку матимуть більшу свободу дій та не будуть змушені підлаштовуватися під жорсткі часові рамки.

Валютні операції без обмежень для ФОПів

Фізичні особи-підприємці як і раніше матимуть у бізнес-застосунку ПриватБанку необмежений час для здійснення валютних операцій. Зокрема продавати валюту вони зможуть у будь-який час доби. Єдиним обмеженням стане коротка технічна перерва з з 15:00 до 15:15. У цей час валютні операції для ФОПів будуть тимчасово заблоковані. Решту часу усі функції для проведення валютних операцій будуть доступні як у застосунку Приват24 для бізнесу, так і у веб-версії.

І ще одна вигідна опція від Привату

У ПриватБанку також повідомили, що бізнес-клієнти, які працюють з великими сумами у доларах, євро чи іншій іноземній валюті, можуть скористатися спеціальним сервісом – Торгівельною платформою ПриватБанку. У цьому сервісі торги тривають на 2 години довше, ніж у версії для підприємців – з 9:30 до 16:30. Формування курсу тут також відбувається за своїми правилами, більш вигідними для клієнтів із великим оборотом.