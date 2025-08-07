По 4500 грн каждому: кто из украинцев имеет право на новую социальную выплату

Украинцы уже сегодня могут получить новый вид социальной выплаты в размере 4500 грн. Денежные средства выплачиваются в рамках базовой социальной помощи, введенной в Украине с 1 июля 2025 года. Материальная помощь предназначена малозащищенным категориям населения, в частности, многодетным семьям, матерям-одиночкам и даже детям, на которых родители не платят алиментов.

Кто может рассчитывать на выплату?

В Пенсионном фонде Украины сообщили, что выплату для семей с низким доходом могут получить украинцы, которым уже выплачивают определенные виды социальной помощи. А именно:

государственную соцпомощь малообеспеченным семьям;

помощь на детей матерям-одиночкам;

помощь на детей из многодетных семей;

временная помощь детям, родители которых не платят алиментов, не имеют такой возможности или их местонахождение неизвестно.

Пока это все категории граждан, имеющих право на базовую социальную помощь. Однако уже с 1 октября программу обещают расширить, предоставив возможность получать средства украинцам, входящим в некоторые другие льготные категории.

Кому перечислят деньги?

Базовая социальная помощь назначается на семью, но ее фактическим получателем является представитель семьи, обратившийся за такой помощью. Именно на его счет Пенсионный фонд перечисляет полную сумму выплат всем членам семьи. Таким представителем может быть:

муж или жена;

родные и приемные дети до 18 лет;

дети, получающие образование (дневная или дуальная форма обучения);

совершеннолетние неженатые дети, которые являются инвалидами I/II групп с детства или лицами с I группой инвалидности и проживают с родителями;

лица, проживающие с людьми с I группой инвалидности и осуществляющие уход за ними;

гражданские жена или супруг, проживающие вместе и имеющие общих детей.

В ПФУ объяснили, что правами представителя обладают также одинокие лица. Так что не обязательно иметь семью, чтобы подавать заявку на этот вид помощи.