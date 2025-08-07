По 4500 грн кожному: хто з українців має право нову соціальну виплату

Українці вже сьогодні можуть отримати новий вид соціальної виплати у розмірі 4500 грн. Кошти виплачуються в рамках базової соціальної допомоги, запровадженої в Україні з 1 липня 2025 року. Матеріальна допомога призначена малозахищеним категоріям населення, зокрема багатодітним родинам, матерям-одиначкам та навіть дітям, на яких батьки не платять аліментів.

Хто може розраховувати на виплату?

У Пенсійному фонді України повідомили, що виплату для родин з низьким доходом можуть отримати українці, яким вже виплачують певні види соціальної допомоги. А саме:

державну соцдопомогу малозабезпеченим родинам;

допомогу на дітей матерям-одиначкам;

допомогу на дітей з багатодітних родин;

тимчасову допомогу дітям, батьки яких не платять аліментів, не мають такої можливості або їх місцеперебування невідоме.

Наразі це усі категорії громадян, що мають право на базову соціальну допомогу. Однак вже з 1 жовтня програму обіцяють розширити, надавши можливість отримувати кошти українцям, що входять до деяких інших пільгових категорій.

Кому перерахують гроші?

Базова соціальна допомога призначається на родину, аде її фактичним отримувачем є представник родини, який звернувся по таку допомогу. Саме на його рахунок Пенсійний фонд перераховує повну суму виплат для всіх членів родини. Таким представником може бути:

чоловік або дружина;

рідні та прийомні діти віком до18 років;

діти, що здобувають освіту (денна або дуальна форма навчання);

повнолітні неодружені діти, що є інвалідами I/II груп з дитинства або особами з I групою інвалідності та проживають з батьками;

особи, що мешкають з людьми з I групою інвалідності і здійснюють догляд за ними;

цивільні дружина або чоловік, що мешкають разом і мають спільних дітей.

У ПФУ пояснили, що права представника мають також одинокі особи. Тож не обов’зково мати родину, щоб подавати заявку на цей вид допомоги.