Samsung Galaxy S25 FE виходить раніше ніж очікувалось

Згідно з витоком інформації з корейського офісу Samsung, народний флагман Galaxy S25 FE вийде 19 вересня. Це на тиждень раніше, ніж торішній S24 FE.

Пристрій отримає 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 1080х2340 пікселів і частотою оновлення 120 Гц, скло Gorilla Glass Victus, чіпсет Exynos 2400, основну камеру на 50 Мп з OIS, ультраширик на 12 Мп, телеоб’єктив на 8 Мп з 3-кратним зумом і фронталку на 12 Мп.

Крім того, в Galaxy S25 FE буде встановлений акумулятор на 4500 мАг з підтримкою дротової зарядки до 45 Вт і бездротової до 15 Вт. Смартфон отримає захист від вологи IP68 і вийде з оболонкою One UI 8 на базі Android 16.

За даними інсайдерів, в Південній Кореї смартфон буде коштувати менше 1 млн вон (~$721). В інших регіонах цінова політика може відрізнятися.