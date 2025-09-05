Вийшов Samsung Galaxy S25 FE на Exynos 2400 і збільшеним акумулятором

4 вересня Samsung провела чергову презентацію Galaxy Unpacked. Однією з головних представлених новинок став смартфон Galaxy S25 FE — найдоступніша модель у флагманській серії Galaxy S.

Новий смартфон зберіг впізнаваний дизайн, який Samsung використовує у своїх смартфонах останні кілька років. Він має плоский екран і задню частину, а також плоскі металеві рамки. Впізнавана риса — об’єктиви камер без явного «острівця» на задній частині смартфона теж на місці. Як і інші флагмани компанії, гаджет отримав захист від води і пилу за стандартом IP68, а також скло Gorilla Glas Victus+ для захисту як екрану, так і задньої панелі.

Galaxy S25 FE отримав екран з діагоналлю 6,7 дюйма — такий же, як у Galaxy S25+. Однак за рахунок більш товстих рамок навколо екрану загальні габарити новинки стали трохи більшими. Сам екран за характеристиками трохи поступається тим, які використовуються в більш старших моделях. Він зберіг підтримку частоти 120 Гц і HDR10+, але роздільна здатність і яскравість стали нижчими. Це 1080 × 2340 пікселів і пікові 1900 ніт підсвічування замість 2600 ніт проти 1440 × 3120 у Galaxy S25+. Крім того, дисплей виготовлений за більш простою технологією LTPS, через що йому доступні тільки два режими роботи: 60 Гц і 120 Гц. У той же час інші пристрої в лінійці Galaxy S25 оснащені LTPO-екранами, завдяки чому їх частота може змінюватися в діапазоні 1–120 Гц. Теоретично через це дисплей Galaxy S25 FE може споживати трохи більше енергії.

Продуктивність новинки теж виявилася трохи нижчою, ніж у інших флагманів. Він отримав чіп Exynos 2400, який використовувався в торішніх Galaxy S24, і 8 Гб оперативної пам’яті, які поєднуються з накопичувачем на 256 або 512 Гб. При цьому, якщо порівнювати з Galaxy FE попереднього покоління, нова версія отримала більш ємний акумулятор на 4900 м·Аг. Смартфон підтримує дротову зарядку на потужності до 45 Вт і бездротову на 25 Вт, а також оснащений технологією зворотної бездротової зарядки.

Galaxy S25 FE працює під управлінням свіжого Android 16 з фірмовою оболонкою Samsung One UI. Крім звичних функцій, нові Galaxy оснащені і повним набором ШІ-функцій, знайомим за іншими флагманами компанії. Це як доступні багатьом Android-моделям функції на основі Google Gemini на кшталт «Обвести і знайти» і «Мій день», так і власні розробки Samsung, які входять в набір Galaxy AI:

ProVisual — AI-алгоритм обробки зображень;

AI-зум;

AI-редактор і «Ескіз в зображення»;

індивідуальні AI-фільтри;

«Швидкий монтаж» з ШІ для створення коротких роликів;

«Видалення шумів» з ШІ.

Крім того, як і всі інші флагмани з серії Galaxy S25, новий Galaxy S25 FE повинен отримати не менше семи років оновлень до нових версій Android.

Набір камер новинки майже ідентичний моделі Galaxy S25+ і включає основний модуль з оптичною стабілізацією і роздільною здатністю 50 Мп, надширококутний з роздільною здатністю 12 Мп і зум-камеру з роздільною здатністю 8 Мп. Остання отримала об’єктив з 3-кратним оптичним наближенням і оптичну стабілізацію.

Скільки коштує

Примітно, що вартість Galaxy S25 FE для США не змінилася порівняно з моделлю минулого покоління і склала $649.

Характеристики Samsung Galaxy S25 FE