Epic Games Store безкоштовно роздає гру Monument Valley

В Epic Games Store можна безкоштовно забрати гру Monument Valley. Акція діятиме до 11 вересня.

Гра відома унікальним візуальним стилем, мінімалістичним дизайном і розслаблюючим ігровим процесом, завдяки якому вона отримала назву «медитативна головоломка». Реліз відбувся в 2014 році. Спочатку її випустили на мобільних пристроях, але через кілька років портували і на інші платформи. Monument Valley — це барвиста головоломка, сюжет якої розповідає про мовчазну принцесу Іду, яка вирушила в подорож у пошуках прощення. У грі доступно десять рівнів — їх проходження займає приблизно півтори-дві години.

Наступного тижня Epic Games Store роздаватиме вже три ігри: Monument Valley 2, покрокову стратегію The Battle of Polytopia і кіберпанк-екшен Ghostrunner 2. Стратегію мали роздати цього тижня, але з якихось причин перенесли на наступний.