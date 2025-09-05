Рідкісне явище: як «кривавий» Місяць вплине на життя українців

Рідкісне астрономічне явище, відоме як «кривавий» Місяць, не вплине на здоров’я людей на Землі. Про це повідомляють експерти з NASA.

Увечері 7 вересня жителі Землі зможуть спостерігати рідкісне астрономічне явище — місячне затемнення. Воно досягне свого максимуму близько 21:11 за київським часом.

За словами експертів, це явище повторюється кожні 2,5-3 роки. Деякі люди відчувають погіршення самопочуття, порівнянне з впливом магнітних бур, що виражається в слабкості і головному болю.

Фахівці зазначають, що місячне затемнення не впливає на стан здоров’я людей.