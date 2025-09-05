Вийшов Motorola Edge 60 Neo – просунута камера та ШІ-можливості

На виставці IFA 2025 Lenovo представила новий смартфон Motorola Edge 60 Neo. Пристрій позиціонується як тонкий і легкий апарат середнього сегмента з акцентом на довговічність, сучасні функції штучного інтелекту та просунуті можливості камери.

Смартфон отримав захист від води, пилу, вологи, ударів, тряски та інших впливів за стандартами IP69 і MIL-STD 810H. Він оснащений 6,4-дюймовим LTPO pOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1,5K, частотою оновлення до 120 Гц і піковою яскравістю 3000 ніт. Екран прикритий склом Corning Gorilla Glass 7i.

За продуктивність відповідає процесор середнього рівня MediaTek Dimensity 7400 і до 12 ГБ оперативної пам’яті. Для зберігання даних доступно до 256 ГБ. Смартфон працює на Android 15 і буде отримувати оновлення ОС і безпеки протягом 5 років. Важливим оновленням у порівнянні з попередником стало збільшення батареї до 5000 мАг (було 4310 мАг). Зарядка підтримує потужність 68 Вт по кабелю і 15 Вт по бездротовій технології.

Камери включають основний модуль з сенсором Sony LYT-700C на 50 Мп, надширококутний на 13 Мп з макрорежимом, телефото на 10 Мп з 3-кратним зумом і фронталку на 32 Мп з підтримкою запису 4K-відео.

У Європі Motorola Edge 60 Neo оцінили в 399 євро, а продажі почнуться вже у вересні.