Sony випустить нову версію PlayStation 5

Виробництво консолей, на жаль, не дешевшає, тому платформотримачі всіма силами намагаються знизити витрати на виробництво і зупинити зростання цін на свої товари. Sony, як випливає з нової порції чуток, знайшла відмінний спосіб вбити двох зайців одним пострілом.

Інсайдер billbil-kun поділився планами компанії щодо випуску нової ревізії PlayStation 5 Digital Edition в Європі. Згідно з його джерелами, Digital Edition під номером CFI-2116 забезпечать зменшеним SSD — замість 1 ТБ в приставці буде встановлений розрахований на 825 ГБ накопичувач (з 700 ГБ вільного місця, як було в стандартних версіях PlayStation 5).

Щоб не обдурити покупців, на упаковках вкажуть точний розмір сховища. PS5 з дисководом, до речі, залишать без змін — поки що.

Коштувати CFI-2116 буде аналогічно до попередньої версії — 499 євро. Таким чином, корпорація планує уникнути чергового підвищення цін.

Продажі пристрою нібито стартують 13 вересня. Sony поки що ніяк не прокоментувала чутки.