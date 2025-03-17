Що таке криптовалютний арбітраж та з якими ризиками можна зіткнутися?

Для швидкого і високого заробітку може використовуватися криптовалюта: Україна входить до лідерів з операцій з цифровими активами. Якщо ви вже освоїли тонкощі криптотрейдингу, можна розглянути арбітражний метод. Ця стратегія зводиться до проведення швидкої серії угод, щоб заробити на різниці цін однієї чи кількох монет. Існують різні види інвестування у такий спосіб, включаючи P2P арбітраж криптовалют. Проводити торгові операції під час арбітражу можна вручну або за допомогою спеціальних програм та ботів.

Арбітраж криптовалют: що це та як реалізувати?

Для заробітку на крипторинку діє проста схема: потрібно купити активи за низькою ціною, а продати, коли котирування зростуть. Різниця між курсом купівлі та продажу – це чистий прибуток трейдера. Криптовалютний арбітраж працює за схожим принципом. Вартість однієї монети в моменті може відрізнятись на різних майданчиках. Наприклад, DASH може коштувати на одній біржі $22, а на іншій курс ДАШ може становити $24. Ось цю різницю арбітражні трейдери використовують для свого заробітку. Міжбіржові операції закриваються у два кроки:

Купівля крипти на платформі, де ціна нижча. Продаж цієї монети на іншому сервісі, де відзначається вища вартість.

Зв’язки арбітража криптовалют можуть бути використані для отримання прибутку всередині однієї біржі, коли ордери відкриваються на одній платформі. При такому варіанті користувачі заробляють на ціновій різниці одного активу в різних торгових парах. Котирування криптовалют змінюються під впливом різних чинників. Наприклад, монета СОЛ всередині однієї біржі може коштувати по-різному в парах з BTC та XRP. Крім того, ціна залежатиме від торгових комісій та умов виведення. Враховувати також варто і популярність криптобіржі:

Великі майданчики мають високий рівень ліквідності, через що курси на них максимально наближені до середньоринкових.

Якщо говорити про невеликі біржі, то ліквідність за новими криптовалютами може бути дуже низькою, через що ціни можуть суттєво відрізнятися від середніх ринкових.

Трейдери можуть використовувати арбітражного бота криптовалют, оскільки купівля та продаж повинні здійснюватися в короткі терміни, поки не змінилася ринкова ситуація.

Ризики арбітражного методу торгівлі криптою

Транзакційні комісії.

Для арбітражу криптовалют зв’язки можуть бути дуже привабливими для проведення угод, але варто враховувати витрати на операції та переказ коштів між біржами. Арбітражна стратегія може вийти для вас нерентабельною, якщо комісії занадто високі в порівнянні з потенційним доходом.

Зміни вартості та час виконання транзакцій.

Існує для арбітражу криптовалют сканер, який допоможе вам знаходити та швидко закривати вигідні угоди. Це важливо з тієї причини, що котирування монет змінюються за лічені секунди, тому курс покупки може бути вже неактуальним на момент продажу. Отримаєте ви прибуток або збиток залежить від того, скільки часу займає транзакція, що особливо помітно на майданчиках з низькою ліквідністю. Тому рекомендується працювати на біржах з високою ліквідністю та швидкими переказами крипти.

Регуляторні ризики.

Місцеве законодавство може обмежувати арбітраж криптовалют. Приклад – Південна Корея, де іноземним інвесторам важко зареєструватися на місцевих криптобіржах. Завжди оцінюйте правові норми в конкретному регіоні, перш ніж почати займатися арбітражем.

Ризики безпеки.

Криптовалютний арбітраж – це зберігання активів на декількох платформах. Такий нюанс підвищує ризик зломів та крадіжок. Вибирайте для роботи лише надійні біржі з високим показником безпеки та регулярно виводьте кошти на безпечні гаманці.