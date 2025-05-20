Що необхідно для оплати платежів для бізнесу в касі ТСО: роз’яснення від ПриватБанку

Вести бізнес — це не лише заробляти гроші, а й вчасно сплачувати податки, збори, рахунки постачальників. І якщо під рукою немає комп’ютера чи доступу до інтернет-банкінгу, виручають каси ТСО (термінали самообслуговування) ПриватБанку. Вони є майже в кожному місті й працюють навіть тоді, коли відділення зачинені.

Але щоб провести оплату швидко та без помилок, важливо знати, які саме платежі можна зробити через ТСО і які дані потрібні. Це інструмент, який дозволяє здійснювати касове обслуговування зручно й без зайвих клопотів. Розповідаємо далі все просто й чітко.

Які бізнес-платежі можна провести через касу ТСО

Каса ТСО — справжній помічник для підприємця, особливо коли терміново потрібно провести платіж. Через неї можна оплатити:

єдиний податок (1-3 група);

ЄСВ (єдиний соціальний внесок);

інші податки та збори (наприклад, військовий збір, ПДВ);

штрафи чи пеню;

рахунки постачальникам або партнерам за реквізитами.

По суті, усе, що можна сплатити через банк — можна зробити й через касу ТСО. Головне — мати правильні дані для платежу.

Які реквізити необхідні для оплати

Щоб платіж пройшов швидко та без помилок, потрібно підготувати основні реквізити:

номер рахунку отримувача (IBAN);

код ЄДРПОУ (або ІПН для ФОП/юрособи);

призначення платежу (наприклад, «Сплата ЄСВ за І квартал 2024 року»);

іноді — номер договору або платіжної вимоги, якщо це рахунок від постачальника.

Якщо у вас є рахунок або квитанція, то зазвичай усі ці реквізити вже зазначені. А для податків їх можна знайти в Приват24, на сайті податкової або запитати у бухгалтера.

Чим точніше дані — тим швидше й легше буде проведений платіж.

Як оплатити платіж для бізнесу через касу ТСО: покрокова інструкція

Отже, ви знайшли найближчу касу ТСО ПриватБанку. Що далі? Насправді все дуже просто.

Увімкніть термінал і виберіть у меню розділ «Платежі» або «Платежі для бізнесу». Авторизуйтеся. Введіть реквізити вручну або відскануйте QR-код, якщо він є. Це значно пришвидшує процес і допомагає уникнути помилок. Перевірте всі дані на екрані. Дуже важливо, щоб номер рахунку, ЄДРПОУ та сума були вказані правильно. Внесіть гроші (готівкою) або оплатіть карткою. Якщо платите карткою, просто прикладіть її до терміналу або вставте у слот. Отримайте чек. Не викидайте його одразу — збережіть, поки платіж не буде зараховано на рахунок отримувача.

Все! Платіж проведено. Якщо ви платите часто, можна зберегти шаблон у Приват24, щоб наступного разу не вводити реквізити заново.

Переваги оплати бізнес-платежів через касу ТСО від ПриватБанку

Чому багато підприємців користуються саме терміналами самообслуговування? Бо це швидко, доступно і зручно. Каса ТСО працює цілодобово, навіть у вихідні та свята, а ще — допомагає уникнути черг у відділенні.

Багато платежів зараховуються миттєво або протягом декількох годин, а квитанція одразу видається на руки. А якщо ви підключите рахунок у Приват24, платіж автоматично збережеться в історії — і вам не доведеться щоразу вводити реквізити заново.

Також Приват пропонує доступ до цілої низки корисних послуг для бізнесу, наприклад, ви можете взяти кредит для бізнесу, підключити еквайринг, оформити зарплатний проєкт тощо.

Поради від ПриватБанку: як зробити оплату швидше та без помилок

Щоб кожна оплата проходила без затримок, варто пам’ятати декілька простих правил.

Завжди перевіряйте реквізити перед підтвердженням платежу. Навіть одна зайва цифра може відправити гроші не туди.

Зберігайте чек — він підтверджує, що платіж проведений. Краще мати його під рукою до моменту зарахування коштів.

Використовуйте шаблони та QR-коди, якщо платите регулярно одним і тим самим отримувачам — це економить час і мінімізує ризики помилок.

Розгляньте можливість користування Приват24 для бізнесу — там можна не лише оплачувати, а й контролювати історію платежів та формувати звіти.

Каса ТСО від ПриватБанку — це зручний спосіб оплачувати бізнес-платежі тоді, коли потрібно швидко й без зайвих турбот. Головне — мати правильні реквізити, уважно вводити дані й зберігати чеки.

ПриватБанк робить усе, щоб підприємці могли вести справи легко, сучасно та без черг. А якщо хочете ще більше зручності — поєднуйте оплату через ТСО з онлайн-банкінгом Приват24. Так ви завжди будете впевнені, що фінанси під контролем.