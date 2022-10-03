Як вибрати пляшечку для годування

Найкращою їжею для малюка є молоко матері. Але інколи виникають такі ситуації, коли дитину доводиться переводити на змішаний чи штучний тип годування. В такому випадку потрібно придбати пляшечки для годування.

Асортимент пляшечок величезний. Вони відрізняються за матеріалом виготовлення, місткістю, формою. Щоб не розгубитися, використовуйте наступний гайд.

Вік дитини

Маленькій дитині не потрібна пляшечка «з запасом». Орієнтуйтесь на потреби малюка у годування:

0-3 місяці – підходять пляшечки об’ємом 120, 150, 200 мл;

3-6 місяців – обирайте модель на 250 мл;

Від 6 місяців – зручними будуть пляшечки об’ємом 300, 330 мл.

Матеріал

Виробники пропонують пляшечки з пластику та скла. Перший варіант – бюджетний. Але, купуючи пластик, потрібно бути впевненими, що до складу матеріалу не входять небезпечні компоненти. Мінуси пластика – швидко втрачає прозорість, поглинає запахи. Саме тому пластикові пляшечки потрібно часто міняти. Якщо обираєте пляшечку з пластику, зверніть увагу на маркування «0% ВРА». Це означає, що в складі матеріалу не міститься небезпечна речовина бісфенол А.

Переваги скляних моделей – екологічність та більший строк придатності. Завдяки інертності скла пляшечка не вступає в контакт з їжею. Недоліки скляних пляшечок – велика вага, крихкість. Потрібно завжди ретельно слідкувати за процесом годування.

Форма

Найбільш розповсюджені класичні пляшечки. Вони виконані в формі прямого циліндра. Такі аксесуари зручні і для мам, і для малят. Також можна зустріти такі вироби:

Прямі з незначним звуженням посередині. Пляшечку зручно тримати, вона не випаде з рук. З широким горлом – гарний вибір для дитини, яка знаходиться на штучному вигодовуванні. Пляшечки легко миються. Розширені донизу – пляшечки зручні у використанні, стійкі.

Швидкість потоку

До пляшечки потрібно правильно підібрати соску, яка буде відповідати потребам малюка:

0+ – мінімальна швидкість потоку, соски підходять малюкам з народження. 1+ – повільний потік, підходить дітям від 1 місяця. 3+ – соски забезпечують помірну швидкість потоку, підходять малюкам від 3 місяців. 6+ – соски можна використовувати для годування малюків віком від 6 місяців.

Що ще важливо

Обирайте пляшечки з антиколіковим клапаном. Такі вироби створені таким чином, що при годуванні дитина не ковтає повітря: рідина тече без перешкод. Віддайте перевагу моделям, які повністю розбираються. Їх легко мити та дезінфікувати.

Виробник

Довіряйте перевіреним брендам, які пропонують якісну та безпечну продукцію. Батьки обирають пляшечки:

Chicco – італійський виробник дитячих товарів.

Avent – бренд від компанії Philips.

Munchkin – американська компанія, що пропонує дитячі товари високої якості.

Medela – провідний виробник зі Швейцарії, що пропонує товари для годування малят.

Canpol babies – виробник дитячої продукції з Польщі.

Купуйте товари для дітей в офіційно зареєстрованих магазинах, щоб не потрапити на підробку.