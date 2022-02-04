Підбір чохлів для смартфонів бренду Xiaomi

Після того як ви придбали смартфон компанії Xiaomi, кожен користувач забажає купити надійний, стильний та комфортний захист для нього. Інтернет-магазин xiaomi-buy.com.ua представляє Вам широкий і якісний вибір саме того товару, який відмінно підійде для вашого Сяомі.





Основні види чохлів для смартфонів Xiaomi

На сьогоднішній день існує неймовірно великий вибір різних стилів чохлів для смартфонів, але все ж можна виділити основні категорії, до яких входять: чохол-бампер, чохол-накладка, чохол-книжка, фліп-чохли, чохли із захистом для камери, протиударні чохли та багато інших.

Якщо ви бажаєте надійний захист вашого Сяомі з усіх сторін, то мабуть найкращим варіантом будуть чохол-книжка та фліп-чохол. Дані типи чохлів схожі за своїми захисними функціями та своїм стилем, та захищають смартфон повністю з усіх сторін. Головна їхня відмінність лише в тому, що чохол-книжка має спеціальний магнітний зажим, яким фіксується верхня кришка чохла.

Якщо для захисту свого телефону вам більш до вподоби чохол-бампер або чохол-накладку, то ви також будете максимально задоволені даним типом захисту. Адже, сайт xiaomi-buy має достатній вибір різних стилів таких чохлів, колір і тип чохла-бампера можна підібрати під свій смак. Всі чохли-бампери надійно захищають ваш смартфон при ударах чи падіннях, вони майже не збільшують габарити телефону, а всі вирізи будуть відповідати всім клавішам на вашому Сяомі. Більшість чохлів-накладок та чохлів-бамперів закривають всі задню панель смартфона, а також виступають трішки над екраном, що дає додатковий захист передньої частини смартфона Сяомі.

Також деякі бампери мають додаткові можливості, що дає їм величезний плюс в порівнянні з іншими чохлами. До них можна віднести:

кільце-тримач на задній панелі (значно полегшує користування смартфоном при розмові в транспорті, а також при перегляді відео на YouTube);

спеціальна підставка (що досить зручно при перегляді відео, чи проведенні онлайн-занять);

встроєнний магніт (великий плюс для автомобілістів, які використовують магнітні тримачі для телефонів);

спеціальний захист для камери (спеціальна встроєна шторка яка закриває та захищає вашу камеру коли ви нею не користуєтесь).

Всі чохли-бампери зроблені з надійного та міцного матеріалу, в основі якого йде плотний силікон або полікарбонат. Також деякі бампера мають змішаний матеріал з силікону та пластику, що дає додаткову надійність вашого Xiaomi при будь-яких непередбачених ситуаціях у використанні.

Крім всіх вище перелічених чохлів, захистити екран смартфона зможе захисне скло Mocolo (Full Glue) для телефону Xiaomi. Саме захисне скло на екран максимально захистить екран вашого смартфона при падіннях. Захисне скло ніяк не впливає на яскравість дисплея та на його сенсорні здатності. В більшості випадків його товщина становить 0.33 мм, края мають заокругленість 2.5D, а міцність 9H. Всі ці характеристики є досить надійними, саме з даним захисним склом ваш Сяомі буде в надійному захисті.

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