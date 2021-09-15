Акції Apple подешевшали після презентації iPhone 13

Як стало відомо, акції Apple упали в ціні на 1,4%. Експерти вважають, що це пов’язано з очікуваннями від продуктової презентації Apple – акції передбачувано піднімаються в ціні перед нею і опускаються після.





Як зазначає джерело, експерти не бачать у падінні акцій Apple нічого дивного – перед презентацією акції компанії стабільно зростають в ціні, а в день заходу починають знижуватися. Так відбувається тому, що напередодні презентації вже є сформоване позитивне очікування від заходу і відповідний ажіотаж, який слабшає з часом. На думку багатьох експертів, на момент зниження акцій в них вже врахована хороша ціна.

Але все ж у цього падіння є додаткова причина. Акції Apple при всій передбачуваності динаміки, все ж впали досить сильно – з п’ятниці 3,31%. Це пояснюється недавнім судом, за рішенням якого Apple не може нав’язувати розробникам свої платіжні рішення. Експерти відзначають, що це може позначитися на виручці компанії.