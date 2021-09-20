Звичайна перевірка доларів у ПриватБанку обернулась для українця пригодою

Постійний клієнт ПриватБанку приїхав у справах із Києва до Сум. Він вирішив перевірити свою валюту. На касі фінансової організації виявили на двох купюрах білі плями та вилучили їх для перевірки. Після відповідної експертизи чоловіка запросили забрати гроші в Сумах. Але він уже повернувся додому, до Києва.





Банківський клієнт описав ситуацію на порталі “Мінфін”. Суми українець відвідав з метою покупки автомобіля. Долари вирішив перевірити перед оплатою товару. Коли на деяких купюрах виявили білі плями, чоловік попросив обміняти їх. Співробітниця ПриватБанку наполягала на вилученні та перевірці банкнот.

Через декілька днів з постраждалим зв’язалися співробітники фінустанови. Вони підтвердили справжність грошей та запропонували приїхати їх забрати. Чоловік пояснив ситуацію, що банкноти зручно отримати в Києві. Він запропонував перевести фінанси на банківську карту або грошовим переказом. На що почув негативну відповідь: “Отримати американську валюту можливо лише в Києві”.

Після скарги клієнта з ним знову зв’язалися співробітники ПриватБанку. Вони вибачилися та пообіцяли вирішити ситуацію в найближчий час.

По правилам валюту на фальшивість перевіряє місцевий або національний банки. При виявленні підробки повідомляють у правоохоронні органи.