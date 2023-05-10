Mercedes-Benz S-class Седан: для заботливых владельцев

Немецкий производитель Мерседес всегда находит прогрессивные решения и активно воплощает их в жизнь при разработке автомобилей. Mercedes Benz S – это все, что необходимо для комфорта водителя и пассажиров. Здесь реализован инновационный подход к оформлению, компоновке деталей интерьера и экстерьера. Поездка на такой машине всегда дарит приятные впечатления и вызывает лучшие эмоции.

Приобрести этот автомобиль с гарантией 2 года предлагает официальный дилер СП ООО «Автомобильный Дом Украина-Мерседес Бенц». Это крупнейший салон в Восточной Европе с обширным шоурумом машин от немецкого концерна и сервисным центром для диагностики и ремонта неисправностей. Мастера используют сертифицированное оборудование, оригинальные запчасти и расходники бренда.

Роскошный дизайн и множество решений для комфорта

Седан S-класса привлекает внимание изысканным оформлением и качественной отделкой из благородных материалов. Внутри автомобиль выглядит технологично благодаря современному оборудованию и классическим расцветкам. Эта машина относится к представительскому классу, поэтому отлично сыграет роль имиджевой для того, кому важно подчеркнуть свой престиж. В передней и задней частях салона много свободного пространства, чтобы водитель и все пассажиры чувствовали себя хорошо.

Mercedes-Benz S-class предлагается в двух комплектациях – серийной и AMG Line. Первая представляет собой воплощение передовых технологий благодаря пакету вспомогательных систем и светодиодным фарам с адаптивным освещением. AMG Line смотрится более динамично, эта модификация привлечет внимание сторонников активного образа жизни. Особую мощность модели подчеркивает передний бампер с А-подобным оформлением.

Мерседес С-класса представляет собой комфортное пространство, в котором всегда приятно находиться. LED-подсветку легко настроить под настроение, чтобы чувствовать себя бодрее или наоборот, расслабиться. Мультимедийная система MBUX – это фирменная разработка производителя с возможностью онлайн-подключения к стриминговым службам и подачи голосовых команд.

Вспомогательные системы для комфорта и безопасности

Поездка на автомобиле не всегда бывает приятной, в экстремальных ситуациях даже опытные водители испытывают стресс. Mercedes-Benz S-class содержит множество инновационных решений для поддержки в сложных ситуациях, разгрузки и оперативной помощи. Для безопасности предусмотрены:

светодиодные фары MULTIBEAM с опцией точечного освещения, адаптивной реакцией на ситуацию на дороге, предупреждением об опасности;

пакет PRE-SAFE PLUS для точного анализа происходящего на дороге и быстрого реагирования во избежание аварии;

PARKTRONIC с камерами заднего вида и обзором на 360° для комфортной парковки;

проекционный дисплей – вся важная информация находится в поле зрения водителя;

автоматическое регулирование скорости, выполнение маневров в случае необходимости.

Предусмотрена также защита от вандалов URBAN GUARD.

Источник: сайт mercedes-benz.kiev.ua