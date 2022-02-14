Обзор мобильной версии БК Pinnacle

Букмекерская контора Pinnacle является крупной международной компанией, которая также адаптирована для пользователей из стран СНГ. Здесь можно делать ставки на множество видов спорта, играть в виртуальные игры и пользоваться услугами онлайн-казино. Vulkan Casino легально действует на территории Украины. Посмотреть обзор на сервис можно на сайте «Рейтинг Казино».





По состоянию на 2022 год мобильное приложение БК Pinnacle для Android и IOS еще не запущено, однако пользователи компании смогут воспользоваться мобильной версией. Данный ресурс можно установить на рабочий стол телефона, нажав кнопку «Добавить на главный экран».

В мобильной версии клиенты смогут пройти регистрацию в букмекерской конторе Pinnacle, а также осуществить идентификацию личности. После этого будет доступно пополнение и вывод денежных средств в любой удобной валюте.

В данном сервисе пользователи смогут совершать ставки как в режиме реального времени, так и перед началом событий. Также будет доступна круглосуточная служба поддержки, статистика матчей и результаты игр. Удобная навигация мобильной версии БК Pinnacle позволяет без труда найти необходимый раздел.

Помимо этого администрация компании проводит щедрую бонусную политику, продукты который также будут доступны в адаптивной версии компании. Большим преимуществом становится наличие прямых трансляций матчей.

Мобильная версия букмекерской конторы Pinnacle по функционалу ничем не уступает основной версии сайта. Отсутствие приложения для Android и IOS не должно смутить клиентов, так как есть очень удобный альтернативный способ взаимодействия с компанией.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿