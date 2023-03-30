Toyota CH R городской кроссовер с великолепными параметрами

Toyota CH R EV – это отличный электромобиль, который заинтересует одновременно поклонников практичности и высокой мощности. В электроверсии он сохранил ключевые характеристики премиальной бензиновой модели, но при этом получил дополнительные преимущества – экономичность, экологичность и повышенный комфорт.

Стильный дизайн

Авто создано в кузове типа седан, получило четкие, даже немного агрессивные грани, которые сразу предупреждают о мощи и надежности этой модели. Визуально он выглядит просто великолепно. Внешне электрический C-HR почти не отличается от обычной версии модели, за исключением некоторых деталей, таких как специальные колесные диски, дизайн передней решетки и отсутствие выхлопных труб.

Интерьер C-HR EV также почти идентичен обычной версии. Разве что появился дисплей мультимедийной системы, который предоставляет информацию о заряде аккумулятора и оставшемся пробеге, а также о расположении ближайших зарядных станций.

Основные технические характеристики

Toyota C-HR EV оснащен электрическим двигателем мощностью 150 кВт (или 201 л.с.), который позволяет ему разгоняться до 100 км/ч всего за 7,8 секунд. Аккумуляторная батарея емкостью 54,3 кВтч позволяет преодолеть до 400 км на одном заряде (по циклу WLTP). Авто получило усиленное шасси, что в условиях далеко не идеальных украинских дорог станет весомым преимуществом. Производителем предусмотрено 3 режимы езды – экономный, стандартный и спортивный.

Используется уникальный мультируль, который можно регулировать по высоте и подстраивать под рост и предпочтения водителя.

Дополнительные преимущества

Toyota C-HR EV оснащен системой безопасности Toyota Safety Sense, которая включает в себя адаптивный круиз-контроль, систему предупреждения о столкновении и систему контроля за полосой движения. Кроме того, в автомобиле установлена система звукового оповещения, которая помогает предотвратить столкновения с пешеходами или другими участниками дорожного движения.

В салоне установлена великолепная аудиосистема, от которой будут в восторге самые взыскательные к качеству звука меломаны. Также внутри установлена отличная система климат-контроля. Интеллектуальная система доступа позволяет попасть внутрь без ключей.

Где купить новый Toyota CH R в электроверсии?

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