Пральна машина для пральні: вибрати побутову чи професійну модель?

Переваги власної пральні для бізнесу є очевидними, а варіанти комплектації для різних сфер ділової активності можна знайти на сайті prof.ua, в розділі «Готові рішення».

Коли доходить справа до покупки пральної машини для комерційного використання, наприклад, у пральні ресторану, готелю чи СПА-центру, важливо розібратися чим саме відрізняються побутові машини від професійних.

Повний аналіз ключових характеристик та переваг професійних пральних машин допоможе переконати власника бізнесу, що більш висока ціна цілком виправдана та окупиться вже у середньостроковій перспективі.

Ключові переваги моделей професійних пральних машин:

Швидке нагрівання води – підвищує продуктивність та ефективність

Всі професійні моделі машин випускаються з потужними нагрівальними елементами (ТЕНами) 5 і більше кВт, що забезпечить швидке нагрівання води та ефективне, повноцінне прання за 40-60 хвилин. У побутових моделях нагрівання води до високих температур відбувається значно повільніше, а функція “Експрес прання” за 40 хвилин не дасть потрібного результату якості. Після кількох прань у такому режимі, білизна почне набувати сірого відтінку.

Висока надійність конструкції та компонентів

Професійні машини розраховані на інтенсивну експлуатацію, можуть працювати у 2-3 зміни, що не впливає на гарантійні зобов’язання виробника. Короткі цикли прання значно збільшують продуктивність машини – до 10 циклів прання за 8-годинну зміну. Середній термін служби професійних пральних машин складає 10-15 років. У свою чергу, побутові моделі при інтенсивному використанні виходять з ладу вже через 6-12 місяців, а власник навіть не може претендувати на гарантійний ремонт.

Ремонтопридатність

Компоненти професійної машини мають високу якість та тривалий запас міцності. Доступність запасних частин у постачальника забезпечує швидку та ефективну сервісну підтримку. У разі поломки побутової машини заміна деталей може бути утруднена та нерентабельна через високі витрати та тривалі терміни поставок.

Функціональність та автоматизація

Професійні пральні машини пропонують оптимальний набір програм для різних видів прання та можливість повного налаштування процесу професійного прання. Інтеграція дозаторів рідких миючих засобів дозволяє точно регулювати витрату хімії та забезпечити видалення складних забруднень та високу якість прання. Побутові моделі, хоч і можуть мати вбудовані дозатори, обмежені у можливостях налаштування та ефективності.

Деякі виробники побутової техніки намагаються увійти до сегменту професійного обладнання. За фактом, якщо назвати модель професійною, вона не стане нею. Ось низка технічних характеристик, які допоможуть швидко відрізнити професійну машину від побутової:

– Потужність нагрівальних елементів: професійні машини 5-6 кВт, а побутові 1,5-2,5 кВт.

– Матеріали: у професійних пральних машин внутрішній та зовнішній барабани виготовлені з нержавіючої сталі, у побутових моделей зовнішній барабан із пластику.

– Підключення до електромережі: професійні моделі підключаються до трифазної мережі 380/3/50, а побутові машини працюють від однофазної 220/1/50.

У результаті, можна підсумовувати, що професійна техніка відповідає вимогам інтенсивної експлуатації, забезпечує необхідну продуктивність та якість прання. При виборі між побутовим та професійним обладнанням слід враховувати не лише початкову вартість, а й довгострокові експлуатаційні витрати, рівень продуктивності та загальну надійність в умовах високого навантаження та безперервної експлуатації.

Крім професійних машин, виробники пропонують і промислові моделі завантаженням від 14 до 100 кг сухої білизни.

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