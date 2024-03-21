Какие стеллажи купить для вашего бизнеса?

Если ваш бизнес связан с торговлей, вам точно потребуется хороший стеллаж. Правильно подобранное оборудование поможет корректно представить ваши товары конечному потребителю или бизнес-партнёру.

Качественные стеллажи позволяют компактно организовать пространство и даже упростить процесс инвентаризации. Как их выбирать и какие предпочесть, читайте ниже.

Какой материал?

В зависимости от материала выделяют следующие виды стеллажей:

деревянные – идеально подходят для магазинов одежды, книжных, а также помещений где хранятся разнообразные бумаги и документы;

металлические – используются для раскладки всех видов продовольственной и непродовольственной продукции, хорошо очищаются, выдерживают большие нагрузки;

пластиковые – не подвергаются коррозии, поэтому хорошо подходят для помещений с повышенным уровнем влажности, но не для тяжелых товаров;

стеклянные – широко используются в магазинах косметики и парфюмерии, так-как позволяют представить продукцию максимально эстетично;

перфорированные – позволяют не только выкладывать товары на полках, но и использовать дополнительные системы креплений (крючки, аксессуары) для удобного размещения различных групп продаваемой продукции.

Любой из этих стеллажей вы сможете найти в интернет-магазине Hold. Здесь найдется весь необходимый инвентарь для складов и магазинов по привлекательным ценам.

А что по функциональности?

Разделяют стеллажи и по функциям. В продаже можно найти стойки:

пристенные – размещаются вдоль стен, отличаются повышенным уровнем жесткости;

угловые – идеально подходят для малогабаритных помещений, где важно использовать каждый сантиметр площади;

островные – могут размещаться в середине торгового зала для выкладки наиболее привлекательной продукции или же с целью оптимизации пространства;

торцевые – устанавливаются в начале и в конце торгового ряда для создания эстетического внешнего вида.

Чаще всего в торговых помещениях используются все разновидности стеллажей в разных комбинациях. Обращайтесь к специалистам компании Hold. Они произведут все расчеты, помогут с выбором и даже смонтируют готовые стойки. С хорошими стеллажами ваш бизнес будет процветать.