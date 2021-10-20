Вибираем лутший подарок для специалист сфери IT

Лучший подарок – это тот, который сделан от всей души и с любовью. Но при выборе подарка также следует учитывать интересы человека, которому этот подарок будет адресован. Также, важным критерием является сфера работы и окружение человека. Ведь именно окружение формирует наше мировоззрение, понимание мира и наши интересы.





Если Вы готовите подарок программисту, то нужно четко понимать, что человек постоянно работает с созданием чего-то нового интеллектуальным путем. Эти специалисты постоянно находятся в атмосфере новейших технологий и инноваций в области техники, а потому эта тема им очень близка по душе. А для того, чтобы подобрать такой подарок было легче мы собрали для Вас перечень лучших.

Сертификат на технику

Часто, сделать подарок айтишнику для девушки есть очень сложной задачей. Ведь для того, чтобы разобраться в составляющих компьютера потребуется не один день, а дарить ненужную вещь вообще не хочется. Поэтому, в такой ситуации лучшим решение будет приобрести сертификат в магазин техники и электроники, где человек самостоятельно может выбрать то, что ему нравится и подходит. Такой подарок является наиболее практичным и универсальным, ведь никогда не будет лишним и точно не будет лежать далеко в шкафу.

Умные часы

Или как их еще называют “смарт часы”, сегодня является одним из наиболее распространенных аксессуаров. Они пользуются очень большим спросом благодаря своей компактности, функциональности и практичности. Они позволяют планировать собственный день, отвечать на звонки, просматривать записи в заметках и еще много различных функций, которые айтишник точно оценит.

Настольные игры

Работники этой сферы умеют и любят работать головой. Поэтому, и отдыхать они любят с пользой и интеллектуально. Именно поэтому, хорошая, качественная настольная игра может подарить Вам не только новые знания, навыки, но и прекрасно проведенный вечер. Можно подобрать игры на различные тематики, например:

экономические игры (Монополия);

игры для вечеринок и больших компаний (Алиас);

игры созданы на основе компьютерных игр (Майнкрафт, Ведьмак);

игры сексуального характера (Бутылочка);

алкогольные игры (Зеленый мексиканец, Алкотестер).

Робот пылесос

Это вообще хороший и универсальный подарок для всех. Ведь не существует квартир без пыли или какой то грязи. Этот маленький помощник тщательно уберет жилье, сделает его чище, а при необходимости может даже сделать влажную уборку. Ну разве это не идеально? Более того, начать уборку от может еще до Ваша приезда домой, ведь его можно запустить дистанционно с телефона.