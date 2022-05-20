Продукти Google Cloud Platform для бізнесу
Google Cloud Platform — хмарна платформа з потужними обчислювальними можливостями, створена для надійної підтримки серверів, зручного зберігання даних та ефективного управління даними, а також зменшення витрат, необхідних для цього. Google Cloud Solutions — оптимальне рішення для компаній будь-якого масштабу, що потребують створення правильної архітектури навантаження з урахуванням великих коливань обчислювальних потужностей та побудови зовнішніх і внутрішніх IT-процесів. Впровадження хмарної платформи Google надасть компанії гнучкі та безпечні інструменти, що дозволять створити ефективну екосистему під будь-які потреби.
Можливості Google Cloud Platform
Хмарна технологія має цілу низку корисних можливостей, за допомогою яких роботу підприємства можна зробити ще більш надійною та безпечною.
- Користуйтеся широким набором open-source сервісів для зберігання, обробки, аналітики та консолідації інформації.
- Нарощуйте обчислювальні можливості своєї інформаційної мережі тільки за потреби. Це виключить періоди простою недешевого обладнання.
- Отримуйте доступ до своїх даних з будь-якої точки світу, зберігаючи цілодобовий і повний контроль над кожною їх одиницею.
- Обирайте зручний спосіб оплати та отримуйте знижку на використання платформи.
- Інструменти Google Cloud Platfrom є частиною великої екосистеми Google, повністю сумісні між собою та ефективно інтегруються.
Заощадження коштів при одночасному підвищенні рівню комфорту й безпеки обслуговування бізнесу — ось що таке Google Cloud Platform.
Переваги Google Cloud Platform для бізнесу
Переваги технології очевидні й численні.
- Регулярне автоматичне оновлення сервісів Google. Це забезпечує постійне підвищення продуктивності обслуговування.
- Можливість надання швидкої безпечної роботи багатьом співробітникам одразу. Користувачі можуть долучатися до проекту з будь-якого пристрою.
- Надійне зберігання вразливих до атак даних. Це, а також залучення до створення сервісів Google провідних експертів з безпеки, гарантує високий рівень надійності платформи.
- Забезпечення стабільного зв’язку з серверами обробки даних. В разі недоступності основного серверу, сервіси перемикаються на резервний. На якості чи швидкості відповіді на запити користувача ці процеси не позначаються.
- Контроль над даними та гнучкість налаштування доступу до них. В разі вирішення призупинки користуванням хмарною платформою користувач може вилучити з неї всі свої дані.
- З технологією Google Cloud ціни на обслуговування IT-інфраструктури вашого бізнесу значно зменшуються: замість внесення фіксованої суми за обслуговування з хмарними рішеннями від Google ви платите тільки за час використання сервісів і відповідні інструменти, що ви обрали.
Замовити впровадження хмарної платформи для бізнесу можна на сайті компанії Cloudfresh. Це дасть можливість вивести digital-обслуговування фірми на новий рівень, раціоналізувавши при цьому витрати на софт.