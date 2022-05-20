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Продукти Google Cloud Platform для бізнесу

20.05.2022
1 хвилина на прочитання

Google Cloud Platform — хмарна платформа з потужними обчислювальними можливостями, створена для надійної підтримки серверів, зручного зберігання даних та ефективного управління даними, а також зменшення витрат, необхідних для цього. Google Cloud Solutions — оптимальне рішення для компаній будь-якого масштабу, що потребують створення правильної архітектури навантаження з урахуванням великих коливань обчислювальних потужностей та побудови зовнішніх і внутрішніх IT-процесів. Впровадження хмарної платформи Google надасть компанії гнучкі та безпечні інструменти, що дозволять створити ефективну екосистему під будь-які потреби.


Можливості Google Cloud Platform

Хмарна технологія має цілу низку корисних можливостей, за допомогою яких роботу підприємства можна зробити ще більш надійною та безпечною.

Новини по темі
  1. Користуйтеся широким набором open-source сервісів для зберігання, обробки, аналітики та консолідації інформації.
  2. Нарощуйте обчислювальні можливості своєї інформаційної мережі тільки за потреби. Це виключить періоди простою недешевого обладнання.
  3. Отримуйте доступ до своїх даних з будь-якої точки світу, зберігаючи цілодобовий і повний контроль над кожною їх одиницею.
  4. Обирайте зручний спосіб оплати та отримуйте знижку на використання платформи.
  5. Інструменти Google Cloud Platfrom є частиною великої екосистеми Google, повністю сумісні між собою та ефективно інтегруються.

Заощадження коштів при одночасному підвищенні рівню комфорту й безпеки обслуговування бізнесу — ось що таке Google Cloud Platform.

Переваги Google Cloud Platform для бізнесу

Переваги технології очевидні й численні.

  • Регулярне автоматичне оновлення сервісів Google. Це забезпечує постійне підвищення продуктивності обслуговування.
  • Можливість надання швидкої безпечної роботи багатьом співробітникам одразу. Користувачі можуть долучатися до проекту з будь-якого пристрою.
  • Надійне зберігання вразливих до атак даних. Це, а також залучення до створення сервісів Google провідних експертів з безпеки, гарантує високий рівень надійності платформи.
  • Забезпечення стабільного зв’язку з серверами обробки даних. В разі недоступності основного серверу, сервіси перемикаються на резервний. На якості чи швидкості відповіді на запити користувача ці процеси не позначаються.
  • Контроль над даними та гнучкість налаштування доступу до них. В разі вирішення призупинки користуванням хмарною платформою користувач може вилучити з неї всі свої дані.
  • З технологією Google Cloud ціни на обслуговування IT-інфраструктури вашого бізнесу значно зменшуються: замість внесення фіксованої суми за обслуговування з хмарними рішеннями від Google ви платите тільки за час використання сервісів і відповідні інструменти, що ви обрали.

Замовити впровадження хмарної платформи для бізнесу можна на сайті компанії Cloudfresh. Це дасть можливість вивести digital-обслуговування фірми на новий рівень, раціоналізувавши при цьому витрати на софт.

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20.05.2022
1 хвилина на прочитання
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