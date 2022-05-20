Продукти Google Cloud Platform для бізнесу

Google Cloud Platform — хмарна платформа з потужними обчислювальними можливостями, створена для надійної підтримки серверів, зручного зберігання даних та ефективного управління даними, а також зменшення витрат, необхідних для цього. Google Cloud Solutions — оптимальне рішення для компаній будь-якого масштабу, що потребують створення правильної архітектури навантаження з урахуванням великих коливань обчислювальних потужностей та побудови зовнішніх і внутрішніх IT-процесів. Впровадження хмарної платформи Google надасть компанії гнучкі та безпечні інструменти, що дозволять створити ефективну екосистему під будь-які потреби.





Можливості Google Cloud Platform

Хмарна технологія має цілу низку корисних можливостей, за допомогою яких роботу підприємства можна зробити ще більш надійною та безпечною.

Користуйтеся широким набором open-source сервісів для зберігання, обробки, аналітики та консолідації інформації. Нарощуйте обчислювальні можливості своєї інформаційної мережі тільки за потреби. Це виключить періоди простою недешевого обладнання. Отримуйте доступ до своїх даних з будь-якої точки світу, зберігаючи цілодобовий і повний контроль над кожною їх одиницею. Обирайте зручний спосіб оплати та отримуйте знижку на використання платформи. Інструменти Google Cloud Platfrom є частиною великої екосистеми Google, повністю сумісні між собою та ефективно інтегруються.

Заощадження коштів при одночасному підвищенні рівню комфорту й безпеки обслуговування бізнесу — ось що таке Google Cloud Platform.

Переваги Google Cloud Platform для бізнесу

Переваги технології очевидні й численні.

Регулярне автоматичне оновлення сервісів Google. Це забезпечує постійне підвищення продуктивності обслуговування.

Можливість надання швидкої безпечної роботи багатьом співробітникам одразу. Користувачі можуть долучатися до проекту з будь-якого пристрою.

Надійне зберігання вразливих до атак даних. Це, а також залучення до створення сервісів Google провідних експертів з безпеки, гарантує високий рівень надійності платформи.

Забезпечення стабільного зв’язку з серверами обробки даних. В разі недоступності основного серверу, сервіси перемикаються на резервний. На якості чи швидкості відповіді на запити користувача ці процеси не позначаються.

Контроль над даними та гнучкість налаштування доступу до них. В разі вирішення призупинки користуванням хмарною платформою користувач може вилучити з неї всі свої дані.

З технологією Google Cloud ціни на обслуговування IT-інфраструктури вашого бізнесу значно зменшуються: замість внесення фіксованої суми за обслуговування з хмарними рішеннями від Google ви платите тільки за час використання сервісів і відповідні інструменти, що ви обрали.

Замовити впровадження хмарної платформи для бізнесу можна на сайті компанії Cloudfresh. Це дасть можливість вивести digital-обслуговування фірми на новий рівень, раціоналізувавши при цьому витрати на софт.