3 способа борьбы с мешками под глазами: от патчей до хирургии

Глаза как зеркало души часто теряют свою неотразимость, если под ними сформировались мешки, синяки, морщины и носослезные впадины. Такой “набор” дефектов — не редкий случай для женщин, веки которых поддались возрастным изменениям. Когда девушки становятся старше, организм уменьшает привычное количество подкожной жировой клетчатки и коллагена, что приводит к тому, что мышцы и кожа теряют былую эластичность.

Провисание как верхних, так и нижних век обусловлено особо тонкой кожей в этой зоне, поэтому проблема неизбежна, но решаема. В целом зона вокруг глаз всегда заставляет представительниц прекрасного пола с особым вниманием, трепетом и индивидуально подобранным домашним уходом заботиться о коже век.

С чего начать, чем поддерживать и как устранить птоз кожи век? Патчи или нижняя блефаропластика — что спасёт от мешков под глазами? Попробуем найти оптимальный вариант далее в статье.

Домашний уход

Зону вокруг глаз стоит выделять как отдельную часть лица, которая требует особого базового качественного ухода. Для поддержания хорошего состояния век в молодом возрасте косметологи рекомендуют:

придерживаться правильного режима сна и спать на удобных эргономических подушках;

употреблять достаточно жидкости для поддержания гидробаланса кожи, но и не стоит пить много воды на ночь во избежание отёчности;

отказаться от курения и употребления алкоголя, которые непосредственно влияют на состояние кожи;

увлажнять кожу век косметологическими средствами, подобранными согласно вашему типу кожи;

не пересушивать тонкую кожу зоны вокруг глаз пилингами, кремами и скрабами;

минимизировать попадание прямых солнечных лучей и всегда использовать средства с SPF защитой в теплые сезоны;

ввести в уход маски, патчи, сыворотки, которые помогут увлажнять кожу век, осветлять и выравнивать рельеф.

Подбор уходовых средств лучше обсудить со своим дерматологом или специалистом в сфере медицинской косметологии, чтобы не навредить себе и не потратить деньги впустую.

Филлеры и инъекции

Филлеры отлично справляются с задачей заполнить объемы под глазами, впадины, заломы и выровнять носослезную борозду. Гелеобразные препараты, которые инъекционно вводятся под кожу век, мягко и равномерно корректируют промежуток между нижним веком и щекой, омолаживая лицо, избавляясь от усталого взгляда.

Дополнительно можно применять курсом мезотерапию для подкожного введения витаминных смесей с биоактивными веществами. Мезококтейли стимулируют кожу век к синтезу коллагена и эластина, а значит — к подтяжке и омоложению.

Блефаропластика

Если вы уже перепробовали все методики в молодом возрасте и пришли в точку невозврата в зрелости — блефаропластика век станет лучшим решением для коррекции и подтяжки кожи в зоне вокруг глаз. В этом случае классическим хирургическим путем или лазерным методом хирурги иссекают излишки кожи, подкожной жировой клетчатки, а вместе с этим убирают морщины и синяки под глазами. Распахнутый открытый взгляд с эффектом омоложения минимум на 5–7 лет вам обеспечен!