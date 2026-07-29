Logitech звітує про скорочення викидів майже вдвічі та 81% продукції з переробленого пластику

Компанія Logitech оприлюднила підсумки 2026 фінансового року у сфері сталого розвитку. За її даними, виробнику вдалося суттєво зменшити вуглецевий слід, збільшити частку перероблених матеріалів у виробництві та розширити перелік пристроїв, придатних до самостійного ремонту.

Найпомітніше скорочення зафіксовано за прямими викидами та споживанням енергії (Scope 1 і Scope 2) — на 49% порівняно з базовим роком. Викиди Scope 3, які формуються в ланцюгу постачання та впродовж усього життєвого циклу продукції і зазвичай становлять основну частину слідів електроніки, зменшилися на 33%. Загалом, як стверджує компанія, реалізовані заходи дозволили уникнути понад 200 тисяч тонн CO₂-еквіваленту.

Ключові показники за FY26

Показник Результат Скорочення викидів Scope 1 і Scope 2 −49% Скорочення викидів Scope 3 −33% Уникнуті викиди понад 200 тис. тонн CO₂e Продукція з переробленим пластиком 81% Продуктові лінійки, придатні до ремонту 69 Лінійки без ПВХ-пластику 55% Скорочення пакувальних матеріалів 2,5 тис. тонн

Окремо компанія зазначає, що всі цільові продукти пройшли незалежно перевірений аналіз вуглецевого сліду, а можливість ремонту пристроїв забезпечили завдяки співпраці з ресурсом iFixit, який публікує інструкції з розбирання та заміни компонентів.

Що стоїть за цифрами

В основі змін, за поясненням виробника, лежить підхід Designing for Sustainability — інтеграція екологічних критеріїв на всіх етапах, від проєктування та вибору матеріалів до логістики й роботи з постачальниками. Базовим інструментом називають аналіз повного життєвого циклу, який дозволяє оцінити вплив пристрою на довкілля ще до початку виробництва.

«Протягом останніх 20 років Logitech дедалі більше приділяє увагу сталому розвитку. Ми інтегруємо наші принципи дизайну у кожен аспект бізнесу: від цінностей до глобального ланцюга постачання», — заявила генеральна директорка компанії Ханнеке Фабер.

Результати компанії відзначили й міжнародні рейтинги: цього року Logitech потрапила до списку 50 найстійкіших компаній світу за версією журналу TIME, увійшла до індексу Dow Jones Sustainability Europe та отримала відзнаку Newsweek серед найекологічніших компаній.

Варто зауважити, що наведені показники ґрунтуються на власному звіті компанії, а базові роки для порівняння різняться залежно від категорії викидів.