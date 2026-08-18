«Демони крадуть тіла» у World of Warcraft: персонажі гравців воюють самі після розриву з’єднання

MMO-ігри славляться не лише геймплеєм, а й фольклором — легендами, які народжуються з багів і дивацтв коду. Минулого тижня літопис World of Warcraft поповнився свіжою — після виходу патча 12.1 для доповнення Midnight гравці почали помічати, що тіла відключених від сервера персонажів «викрадають привиди». Аватари, чиї власники щойно втратили з’єднання, продовжують рухатися, діють самостійно й подекуди навіть кидаються в бій з навколишніми ворогами.

Один із таких випадків задокументував користувач Reddit під ніком Stuperstrong. На його відео товариш-драктир відключається просто посеред бою, після чого керування персонажем ніби перехоплює хтось інший. Схожими історіями поділилися й інші завсідники спільноти. «Він майже весь бій просто висів на місці, а приблизно через 30 секунд після відключення його воїн кинувся на боса й почав його бити», — описує побачене очевидець shlomo_baggins.

Містика, втім, має цілком раціональне пояснення — і воно цікавіше за привидів. Ветерани WoW припускають, що Blizzard нишком тестує захист від раптових розривів зв’язку. Технічна база для цього в грі вже є, адже в MMO давно працюють ШІ-компаньйони, яких можна покликати на зачистку підземель. Схоже, тій самій механіці знайшли нове застосування — коли гравець вилітає з сервера, його персонажа підхоплює бот-автопілот, щоб забіг цілої групи не провалився через інтернет-проблеми одного учасника.

Якщо теорія підтвердиться, це елегантне вирішення одного з найдавніших болів онлайн-ігор. Розрив з’єднання посеред складного підземелля традиційно означав зіпсований забіг для всієї партії, а тепер команда зможе дотягнути бій до повернення товариша. Офіційно Blizzard експеримент поки не коментувала, тож формально «демони» залишаються легендою — однією з тих, які й роблять двадцятирічну гру живою.