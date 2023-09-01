Starfield зламали та виклали на торренти за 5 днів до офіційного релізу

Офіційний реліз Starfield намічено на 6 вересня, але в руках піратів вже опинилася робоча версія гри із системи раннього доступу, за якою частина геймерів, що заплатили за преміальну версію Starfield, отримали можливість пограти раніше за інших – 1 вересня.

Команда «крякерів» RUNE зламала гру швидше за інших і тут же виклала її на торренти. Це було нескладно з огляду на те, що захищала Starfield виключно вбудована DRM від Steam, а не новомодна Denuvo. Офіційні онлайн ігри, до речі, вже перевищили 200 тисяч гравців, що знаходяться в Starfield одночасно, і це тільки ранній доступ.

Мінімальні системні вимоги: ОС: Windows 10

Процесор: AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K

Оперативна пам’ять: 16 ГБ

Відеокарта: AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti

DirectX: версії 12

Місце на диску: 125 ГБ (SSD)

Рекомендовані системні вимоги: ОС: Windows 10/11

Процесор: AMD Ryzen 5 3600X, Intel i5-10600K

Оперативна пам’ять: 16 ГБ

Відеокарта: AMD Radeon RX 6800 XT, NVIDIA GeForce RTX 2080

DirectX: версії 12

Місце на диску: 125 ГБ (SSD)

Starfield – це амбітна космічна РПГ від Bethesda Softworks, яка вперше за довгий час наважилася спробувати свої сили у новому сеттингу. Нам обіцяють тисячу повністю досліджуваних планет, свободу переміщення та великий простір для рольового відіграшу. Які з цих обіцянок вдалося стримати – можна перевірити 😉