У розробників S.T.A.L.K.E.R. 2 змінився власник

Українська студія GSC Game World, розробник серії ігор S.T.A.L.K.E.R., отримала нового кінцевого бенефіціара. Ним виявився Макс Криппа, бізнесмен та інвестор у сфері IT та кіберспорту.

Згідно з джерелом, засновник GSC Game World Сергій Григорович був виключений зі списку власників компанії 22 вересня 2023 року. Замість нього в реєстрі з’явилася кіпрська компанія GSC GAME WORLD GLOBAL LTD, яка належить Максу Кріппі. Крім того, у березні 2023 року було зареєстровано українську юридичну особу “ГСК Україна” (GSC UKRAINE LLC) зі статутним капіталом у 100 тис. гривень. Керівником цієї компанії є Катерина Ткаченко, яка також працює ком’юніті-менеджером GSC Game World.

У GSC Game World підтвердили інформацію про зміну власника, але зазначили, що це не вплине на діяльність студії та її проєкти. Зокрема, вони заявили, що співпраця з Кріппою розпочалася ще 2020 року в межах непублічної інвестиційної угоди. Вони також додали, що керівниками компанії, як і раніше, є Сергій і Євген Григоровичі, а інвестори не втручаються у творчий процес і дають студії повну свободу вибору.

Зараз студія працює над продовженням серії – S.T.A.L.K.E.R. 2. За чутками, гра вийде в лютому 2024 року на ПК і Xbox Series X/S.