На iPhone вийшла оновлена версія Resident Evil 3

Capcom продовжує випускати свої ігри на мобільних пристроях. Цього разу студія оголосила про реліз ремейка Resident Evil 3 на iPhone, iPad і Mac. Придбати новинку можна в App Store, причому варто врахувати, що початок гри поширюється безплатно, а ось за повну версію доведеться заплатити $9.99.

Для запуску гри на iPhone вам знадобиться iOS 17.0 або новіше і пристрій із чипом A17 Pro або новіше. Для iPad згодиться iPadOS 17.0 або новіше і пристрій із чипом серії M або A17 Pro. Ну а власники Mac повинні пред’явити macOS 13.0 або новіше і комп’ютер Mac з чіпом Apple M1 або новіше.

Оригінальний ремейк Resident Evil 3 доступний на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One і PC, а також на Nintendo Switch через хмару.