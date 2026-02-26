Студія MachineGames розпочала роботу над довгоочікуваною Wolfenstein III

Шанувальники серії Wolfenstein майже 10 років чекають на повноцінне продовження історії Бі-Джея Бласковіца, адже суперечливий спін-офф Youngblood 2019 року влаштував далеко не всіх. Проте з’явилися хороші новини: схоже, студія MachineGames завершила активну фазу роботи над грою про Індіану Джонса і повертається до свого головного шутера.

За інформацією джерел порталу MP1st, розробники нещодавно розпочали кастинг для Wolfenstein III. Наразі проєкт фігурує під робочою назвою Valkyrie («Валькірія»). Відомо, що до створення гри залучені режисер Том Кіган, який працював над Indiana Jones and the Great Circle, та кастинг-директорка Емілі Швебер (Wolfenstein: The New Order, ремейк Dead Space).

Згідно з описом кастингу, MachineGames шукає акторку віком від 8 до 11 років на роль Софії — травмованої жахами війни дівчинки, яка подорожуватиме разом із Бласковіцом. Сироту також супроводжуватиме собака на прізвисько Ральф. Зйомки із захопленням рухів (mo-cap) стартують уже у квітні та триватимуть із перервами аж до 2027 року включно.

Про що саме розповість нова частина, поки залишається загадкою. Нагадаємо, що події кооперативної Youngblood розгорталися в альтернативних 80-х, де замість постарілого Бі-Джея нацистів знищували його доньки. Цілком імовірно, що реліз повноцінної Wolfenstein III хочуть приурочити до прем’єри майбутнього телесеріалу за мотивами франшизи, над яким зараз працює компанія Amazon Prime Video.