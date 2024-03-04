Steam назвав найпопулярніші збірки ПК за лютий

Названо найпопулярніше обладнання та операційні системи, які використовують користувачі сервісу Steam.

Найпопулярнішою відеокартою виявилася GeForce RTX 3060. Вона встановлена в 6% ігрових ПК. На другому місці GeForce GTX 1650, а на третьому GeForce RTX 2060. Найпопулярніша VR-гарнітура – Oculus Quest 2.

Найпопулярніша Windows – це, як і раніше, Windows 10, яка стоїть у 54,19% комп’ютерів. Далі йде Windows 11 з 41,96%. Причому за місяць Windows 11 втратила пару відсотків. На третьому місці Windows 7 – 0,57%.

Найчастіше в ігрових ПК стоїть 16 ГБ ОЗП (майже у половини користувачів Steam). Гравці переважно використовують монітори з роздільною здатністю 1080p (майже 60%).

У трійці популярних мов китайська, англійська та російська – 32,84%, 32,12% і 9,27% відповідно.