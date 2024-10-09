Red Dead Redemption вийде на ПК вже цього місяця

Rockstar офіційно оголосила, що оригінальна Red Dead Redemption вийде на ПК уже 29 жовтня.

Для ПК-версії схвалили роздільну здатність аж до 4K з кадровою частотою до 144 fps. Обіцяють підтримку моніторів із нестандартними співвідношенням сторін (21 до 9 і 32 до 9). Крім того, проєкт працює з технологіями NVIDIA DLSS 3.7 і AMD FSR 3.0.

Гра буде доступна в Rockstar Store, Steam і Epic Games Store.

Нагадаємо: Red Dead Redemption – комп’ютерна гра в жанрі action-adventure, розроблена Rockstar і випущена (вперше) 2010 року.